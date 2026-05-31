Моніка Беллуччі у важливе свято показала одразу двох доньок-красунь від Венсана Каселля

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Італійська акторка Моніка Беллуччі показала одразу двох доньок-красунь від колишнього чоловіка, французького актора Венсана Касселя.

Світлини з дітьми артистка опублікувала в Instagram з нагоди важливої дати. Так, знаменитість святкує День матері. Хоч це свято зазвичай зустрічають у другу неділю травня, проте в деяких країнах, зокрема у Франції, де мешкає акторка, в останню.

Тож, Моніка Беллучі опублікувала колаж з фото доньок. На знімку ліворуч була зображена 21-річна Дева, а праворуч — 16-річна Леоні. До слова, старша донька акторів веде доволі публічний спосіб життя, а от молодша — ні, тому це рідкісне її фото.

Доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Окрім того, Моніка Беллуччі висловилась й про материнство. Артистка наголосила, що неабияк щаслива бути мамою таких чудових доньок.

«Дева та Леоні. Я така щаслива бути вашою мамою. З Днем матері всіх», — висловилась знаменитість.

Зазначимо, Моніка Беллучі виховує 21-річну Деву та 16-річну Леоні. Артистка народила доньок у шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем, за якого була заміжня від 1999 року до 2013-го.

До речі, нещодавно Леоні святкувала день народження. З нагоди особливої дати Венсан Кассель показував рідкісні фото з нею.

