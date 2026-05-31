ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
695
Час на прочитання
1 хв

Моніка Беллуччі у важливе свято показала одразу двох доньок-красунь від Венсана Каселля

Артистка висловилась про материнство.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Італійська акторка Моніка Беллуччі показала одразу двох доньок-красунь від колишнього чоловіка, французького актора Венсана Касселя.

Світлини з дітьми артистка опублікувала в Instagram з нагоди важливої дати. Так, знаменитість святкує День матері. Хоч це свято зазвичай зустрічають у другу неділю травня, проте в деяких країнах, зокрема у Франції, де мешкає акторка, в останню.

Тож, Моніка Беллучі опублікувала колаж з фото доньок. На знімку ліворуч була зображена 21-річна Дева, а праворуч — 16-річна Леоні. До слова, старша донька акторів веде доволі публічний спосіб життя, а от молодша — ні, тому це рідкісне її фото.

Доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Окрім того, Моніка Беллуччі висловилась й про материнство. Артистка наголосила, що неабияк щаслива бути мамою таких чудових доньок.

«Дева та Леоні. Я така щаслива бути вашою мамою. З Днем матері всіх», — висловилась знаменитість.

Зазначимо, Моніка Беллучі виховує 21-річну Деву та 16-річну Леоні. Артистка народила доньок у шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем, за якого була заміжня від 1999 року до 2013-го.

До речі, нещодавно Леоні святкувала день народження. З нагоди особливої дати Венсан Кассель показував рідкісні фото з нею.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
695
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie