Моника Беллуччи в важный праздник показала сразу двух дочек-красавиц от Венсана Каселля

Моника Беллуччи / © Associated Press

Итальянская актриса Моника Беллуччи показала сразу двух дочерей-красавиц от бывшего мужа, французского актера Венсана Касселя.

Фотографии с детьми артистка опубликовала в Instagram по случаю важной даты. наменитость празднует День матери. Хотя этот праздник обычно встречают во второе воскресенье мая, однако в некоторых странах, в частности во Франции, где живет актриса, в последнее.

Поэтому, Моника Беллуччи опубликовала коллаж с фото дочерей. На снимке слева была изображена 21-летняя Дева, а справа — 16-летняя Леони. К слову, старшая дочь актеров ведет довольно публичный образ жизни, а вот младшая — нет, поэтому это редкое ее фото.

Дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Кроме того, Моника Беллуччи высказалась и о материнстве. Артистка отметила, что очень счастлива быть мамой таких замечательных дочерей.

«Дева и Леони. Я так счастлива быть вашей мамой. С Днем матери всех», — высказалась знаменитость.

Отметим, Моника Беллуччи воспитывает 21-летнюю Деву и 16-летнюю Леони. Артистка родила дочерей в браке с французским актером Венсаном Касселем, за которого была замужем с 1999 года до 2013-го.

Кстати, недавно Леони праздновала день рождения. По случаю особенной даты Венсан Кассель показывал редкие фото с ней.

