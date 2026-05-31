30-летняя Дуа Липа впервые вышла замуж

Дуа Липа / © Associated Press

Британская певица Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера.

Инсайдерскую информацию обнародовало издание The Sun. Отмечается, что 30-летняя артистка организовала тайную церемонию в кругу родных. Дуа Липа и Каллум Тернер заключили брак в Лондоне. Место росписи пары — старая ратуша Мерилебона. Влюбленные официально стали супругами 31 мая.

Также отмечается, что этот день разделили с ними самые близкие и родные. Именно они были на росписи пары в ЗАГСе и поздравляли молодоженов с новым семейным статусом.

Уже вскоре Дуа Липа и Каллум Тернер отгуляют роскошную свадьбу. Влюбленные организуют праздник на Сицилии. Отмечается, что там соберутся немало звездных гостей. Кстати, по слухам, на свадьбе Дуа Липы и Каллума Тернера выступит британский музыкант Элтон Джон.

Отметим, певица и актер начали отношения в начале 2024 года. А уже в декабре того же года стало известно о помолвке пары. И вот, теперь они наконец-то муж и жена.

