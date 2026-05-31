30-річна Дуа Ліпа вперше вийшла заміж

Дуа Ліпа

Британська співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за актора Каллума Тернера.

Інсайдерську інформацію оприлюднило видання The Sun. Зазначається, що 30-річна артистка організувала таємну церемонію в колі рідних. Дуа Ліпа та Каллум Тернер уклали шлюб у Лондоні. Місце розпису пари — стара ратуша Мерілебона. Закохані офіційно стали подружжям 31 травня.

Також зазначається, що цей день розділили з ними найближчі та найрідніші. Саме вони були на розписі пари в РАЦСі та вітали молодят із новим сімейним статусом.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер

Вже незабаром Дуа Ліпа та Каллум Тернер відгуляють розкішне весілля. Закохані організовують свято на Сицилії. Зазначається, що там зберуться чимало зіркових гостей. До речі, за чутками, на весіллі Дуа Ліпи та Каллума Тернера виступить британський музикант Елтон Джон.

Зазначимо, співачка та актор розпочали стосунки на початку 2024 року. А вже в грудні того ж таки року стало відомо про заручини пари. І от, тепер вони нарешті чоловік та дружина.

