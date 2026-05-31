Сусід України не хоче до НАТО: голова МЗС пояснив позицію влади

Молдова наразі не розглядає можливість вступу до НАТО через відсутність достатньої підтримки серед населення.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой під час ефіру аналітичної програми Eurosecuritate.

Питання членства в НАТО залишається чутливим для молдовського суспільства, а ухвалення таких рішень без громадської підтримки є неможливим, каже він.

«Ми не можемо просувати подібні стратегічні рішення без згоди більшості громадян, навіть в умовах складної безпекової ситуації та війни поруч із нашими кордонами», — зазначив Попшой.

Водночас голова МЗС не приховує власної проєвропейської та проатлантичної позиції. Він наголосив, що саме НАТО, на його думку, здатне забезпечити Молдові реальні гарантії безпеки.

«Для мене Північноатлантичний альянс — це безпека. Я підтримую все, що стосується євроатлантичної системи безпеки. Не потрібно мати докторський ступінь, щоб зрозуміти: справжні гарантії безпеки нам може дати лише НАТО», — сказав міністр.

Що думає суспільство про вступ до НАТО

Попри це, суспільна підтримка вступу до Альянсу в країні залишається низькою. Згідно з останнім опитуванням компанії iData, проти членства Молдови в НАТО виступають 54,5% громадян, тоді як підтримують таку перспективу лише 33,6%.

На тлі війни Росії проти України питання безпеки та зовнішньополітичного курсу Молдови дедалі частіше стають предметом суспільних дискусій, однак офіційний Кишинів поки не готовий до перегляду нейтрального статусу країни.

