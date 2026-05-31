Таропрогноз на 1 червня 2026 року: кому початок літа принесе удачу, а кому — важливий урок

Перший день літа несе енергію оновлення, руху вперед і нових можливостей. Карти Таро вказують: сьогодні багато знаків зодіаку отримають шанс почати щось важливе або поглянути на звичні речі з іншого боку.

Після потужної енергії Блакитної повні настав час переходити від роздумів до дій. День сприятиме тим, хто готовий залишити минуле позаду і зробити крок назустріч майбутньому.

Таропрогноз на 1 червня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Пентаклів

Овнам варто діяти послідовно і не поспішати. Сьогодні перемогу принесе не швидкість, а наполегливість і терпіння.

Телець — Імператриця

Тельцям день приносить достаток, гармонію і приємні події. Це хороший час для творчості, турботи про себе і близьких.

Близнята — Паж Мечів

Близнятам варто бути уважними до новин і інформації. Можлива несподівана звістка або цікава пропозиція.

Рак — Четвірка Жезлів

Ракам день приносить радість, підтримку і відчуття безпеки. Можливі сімейні події або приємні зустрічі.

Лев — Король Кубків

Левам важливо тримати баланс між емоціями і здоровим глуздом. Спокій допоможе досягти більшого, ніж тиск.

Діва — Трійка Пентаклів

Дівам день приносить співпрацю, підтримку і можливість проявити свої таланти.

Терези — Колесо Фортуни

Терезам початок літа може принести несподіваний поворот подій. Будьте відкритими до змін.

Скорпіон — Вісімка Кубків

Скорпіонам настав час залишити позаду те, що більше не приносить розвитку. Попереду відкривається новий шлях.

Стрілець — Сонце

Стрільцям випадає одна з найкращих карт колоди. День обіцяє успіх, радість, підтримку і хороші новини.

Козоріг — Шістка Пентаклів

Козорогам день приносить взаємність, допомогу і справедливий обмін ресурсами або послугами.

Водолій — Маг

Водоліям варто скористатися своїми знаннями і здібностями. Ви маєте всі ресурси для досягнення мети.

Риби — Двійка Кубків

Рибам день приносить гармонію у стосунках, приємні знайомства і душевну близькість.

Кому пощастить 1 червня

Стрільці, Тельці та Водолії можуть отримати найкращі можливості, підтримку і позитивні новини.

Кому варто бути уважними

Скорпіонам, Близнятам і Левам варто уникати поспішних висновків та надмірної емоційності.

Загальний прогноз на день

1 червня 2026 року стане днем нових стартів і свіжих можливостей. Карти Таро показують, що початок літа відкриває двері для змін, розвитку і реалізації планів.

Головне — не боятися виходити за межі звичного. Саме сьогодні випадкова розмова, нова ідея або несподівана зустріч можуть стати початком чогось значно більшого.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

