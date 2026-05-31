Укрaїнa
«А у нас є одна ціль»: Лукашенко спробував налякати «Мадяра» у відповідь на 500 цілей

Лукашенко відповів на слова про 500 цілей у Білорусі й пригрозив Україні.

Дмитро Гулійчук
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів на погрози командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяр) Бровді про нібито 500 цілей на території Білорусі.

Про це самопроголошений президент сказав в інтерв’ю російським пропагандистам.

«Вони може і визначили 500 цілей — дякую, що у нас для них є 500 цілей — у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють», — сказав Лукашенко.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що Україна підготувала список з 500 об’єктів на території Білорусі, які можуть бути атаковані в разі, якщо режим Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні.

«Перші 500 цілей уже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь в очі Україні», — звернувся Бровді до Лукашенка.

Це не перший раз, коли «Мадяр» чітко дав зрозуміти, що на Лукашенка чекає відплата сприяння агресії РФ проти мирних українців. Раніше Бровді запевнив, що його бійці фіксують проліт кожного “Шахеда”, який прямує до України через коридори Білорусі.

