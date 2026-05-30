Гороскоп на 31 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли категорично не можна нікого обдурювати

Жук на зеленому листку / © Associated Press

Вона досить швидко виявиться, і наслідки цього перевершать навіть найсильніші наші побоювання. Особливо це стосується близьких нам людей — найімовірніше, відновити стосунки з ними в повному обсязі вже не вдасться.

Також дуже важливо відмовитися від агресії, яку може викликати в нас вплив зірок — бажано провести цей вихідний день у стані спокою та поміркованості в усіх сенсах.

Овен

Не варто витрачати час на розв’язання важливих — хоч і всього лише побутових — питань, однаково практичної користі від цього буде небагато, краще зосередитися на приємних заняттях — наприклад, своєму хобі.

Телець

Без наслідків пережити цей день допоможе почуття міри, якого рекомендується дотримуватися в усьому, починаючи з харчового раціону і закінчуючи поведінкою — вона не має бути надто емоційною.

Близнята

Найголовніше цього дня — відмовитися від усього, що віджило свій вік: стосунків з іншими людьми, проєктів і речей, що не виправдали покладених на них надій, — останні, краще віддати тим, хто їх потребує.

Рак

Бажання вашого знайомого або родича, з яким у вас не так давно вийшла серйозна сварка, визнати свою неправоту і щиро попросити у вас вибачення буде несподіваним, але приємним сюрпризом.

Лев

День — як і належить у вихідний — рекомендується повністю присвятити своїй сім’ї: останнім часом ви приділяли їм надто мало часу й уваги, тож настав час виправляти ситуацію.

Діва

Якщо ви давно подумували про те, щоб змінити роботу, кращого часу вам годі й шукати: пропозиція, яку — нехай і неофіційно — ви отримаєте цього дня, виявиться привабливою в діловому і фінансовому плані.

Терези

Будь-які фінансові операції будуть однаково успішними, тому, якщо ви намітили на цей день придбання необхідної вам побутової техніки, можна сміливо вирушити до спеціалізованого магазину.

Скорпіон

Не відмовляйте тим, хто запитає вашої поради: так уже станеться, що цього дня ви здатні будете не тільки тверезо подивитися на будь-яку ситуацію, а й легко знайти з неї вихід, тож приміряйте на себе роль гуру.

Стрілець

З’ясування стосунків із людьми сьогодні відбудуться на «відмінно»: красномовство і дар переконливості, властиві вам цього дня, зможуть вплинути на будь-якого — навіть найупертішого і найнеприступнішого — співрозмовника.

Козоріг

Значну частину часу, незважаючи на вихідний, слід присвятити обмірковуванню професійного проєкту, тоді вже завтра можна буде без зволікання стати до його втілення в життя.

Водолій

Можна братися до будь-яких починань побутового характеру — наприклад, будівництва заміського будинку або ремонту квартири: складуться найсприятливіші обставини для їх успішного старту і завершення.

Риби

Не варто відштовхувати від себе людину, яка має до вас ніжні почуття — незважаючи на теперішнє байдуже ставлення, згодом ви зміните його на зацікавленість, а потім на закоханість.

