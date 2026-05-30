Скільки на тиждень треба сексу жінкам, щоб прожити довше

Частий секс знижує ймовірність ранньої смерті у чоловіків і жінок / © Credits

Реклама

Жінки, які займаються сексом рідше, ніж один раз на тиждень, мають більше шансів померти раніше порівняно з тими, хто робить це частіше. А частий секс знижує ймовірність ранньої смерті у чоловіків і жінок, які страждають на депресію.

Відповідні висновки дослідження опублікували в Journal of Psychosexual Health.

Автори дослідження підкреслюють важливість сексуальної активності для загального здоров’я серцево-судинної системи, припускаючи, що це пов’язано зі зменшенням варіабельності серцевого ритму і збільшенням кровотоку. Вони вважають, що сексуальна активність може пом’якшити втрату функцій, що виникає з віком і прогресуванням захворювань.

Реклама

Секс покращує настрій і надає більшого відчуття життєвої мети, що може сприяти поліпшенню депресії та загального благополуччя. Ці результати узгоджуються з даними іншого дослідження, яке показало, що частий секс пов’язаний з кращими шансами на виживання у людей, які перенесли серцеві напади.

Бувають ситуації, коли людині не важливий сам статевий акт, більшою мірою це про потребу тактильного контакту та ласки.

Раніше ми повідомляли про те, які продукти не варто вживати перед сексом. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів