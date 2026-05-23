Фахівці у сфері урології пояснили, як обрізання може впливати на сексуальне життя чоловіків, а також розповіли, чому деякі люди проходять цю процедуру вже у дорослому віці.

За даними медиків, однією з найпоширеніших причин для медичного обрізання є фімоз — стан, за якого крайня плоть настільки звужується, що її важко або неможливо відтягнути назад, передає Unilad.

Консультант-уролог Хуссейн Альнаджар із Cleveland Clinic London пояснив, що фімоз часто пов’язаний зі лишайним склерозом — хронічним запальним захворюванням шкіри.

За словами лікаря, через накопичення сечі під крайньою плоттю може виникати тривале запалення, яке з часом спричиняє рубцювання тканин.

«Багато чоловіків вважають, що це негативно впливає на їхнє сексуальне життя, оскільки ерекція може бути болісною», — зазначив Альнаджар.

У таких випадках обрізання може не лише полегшити симптоми, а й позитивно позначитися на комфорті під час сексуального життя.

Одним із головних питань, яке турбує чоловіків перед процедурою, залишається зміна чутливості. Проте уролог наголошує, що серйозні зміни трапляються нечасто, а більшість пацієнтів з часом адаптуються.

Водночас експерти підкреслюють, що вплив обрізання на сексуальне життя може бути дуже індивідуальним. Деякі чоловіки повідомляють про зниження чутливості, тоді як інші не помічають жодних суттєвих змін.

Огляд досліджень, опублікований у Journal of Sexual Medicine 2013 року, дійшов висновку, що обрізання загалом не має значного впливу на сексуальну функцію, задоволення чи рівень насолоди під час сексу.

Також фахівці зазначають, що певні відмінності можуть помічати й сексуальні партнери, однак ці зміни зазвичай залишаються суб’єктивними.

