Садовий назвав ухилянтів "тягарем для сімей" і запропонував вихід для ТЦК

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив думку, що частина українських чоловіків, які ховаються вдома через острах перед мобілізацією, створюють фінансові та психологічні труднощі для своїх сімей. Щоб розв’язати цю проблему, мер запропонував запровадити для них гарантовану тимчасову відстрочку від призову.

Про це очільник Львова заявив під час свого виступу в етері «Захід Головне», коментуючи поточну ситуацію з мобілізаційними процесами в країні та їхній вплив на суспільство і сімейні відносини.

За словами Андрія Садового, тривале перебування військовозобов’язаних у чотирьох стінах через небажання зустрітися з представниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) негативно позначається на мікрокліматі всередині родин. Чоловіки втрачають заробіток і можливість забезпечувати близьких.

«Частина чоловіків стає тягарем для родин через страх перед ТЦК і перебування вдома», — наголосив мер Львова.

Що саме пропонує мер Львова?

Для того, щоб вивести громадян із «тіні», стабілізувати економічний стан їхніх сімей та водночас допомогти Силам оборони України, Садовий виступив із компромісною ініціативою. Він пропонує надавати чоловікам фіксований час на адаптацію.

Суть ініціативи полягає у наступному:

Військовозобов’язаним громадянам офіційно надається відстрочка від мобілізації терміном на шість місяців.

Протягом цих пів року чоловіки отримують можливість легально влаштуватися на роботу, фінансово допомогти своїм сім’ям та завершити нагальні цивільні справи.

Після завершення 6-місячного терміну ці громадяни мають планово та усвідомлено долучитися до лав Збройних Сил України.

На думку міського голови, такий підхід дозволить знизити градус напруги в суспільстві, підтримати економіку країни через легальну зайнятість та забезпечити планове і більш якісне поповнення українського війська.

Наразі офіційної реакції Міністерства оборони чи військового командування на таку пропозицію немає.

