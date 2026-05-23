ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Чому з’являються сліди від приборів на тарілках і як їх ефективно видалити

З часом на тарілках — особливо на білих керамічних або порцелянових — з’являються темні сірі або чорні сліди. Вони мають вигляд подряпин, але насправді це не пошкодження поверхні, а металеві відкладення від столових приборів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Як позбутися подряпин від виделок на тарілках

Як позбутися подряпин від виделок на тарілках / © pexels.com

Хороша новина: у більшості випадків такі сліди легко видаляються в домашніх умовах без дорогих засобів і заміни посуду. Про це пишуть в Rambling Renovators.

Чому з’являються сліди від виделок і ножів на тарілках

Основна причина — тертя металевих столових приборів об глазуровану поверхню посуду.

Найчастіше це:

  • нержавійна сталь виделок і ножів;

  • щоденне інтенсивне використання посуду;

  • контакт приборів із м’якою глазур’ю кераміки або порцеляни;

  • мінеральні відкладення від води чи мийних засобів.

Такі сліди не є справжніми подряпинами, тому їх можна прибрати без шкоди для посуду.

Найефективніший спосіб очищення тарілок

Найкраще працюють м’які абразивні засоби, які делікатно знімають металеві сліди з поверхні.

Що знадобиться:

  • м’яка губка або мікрофібра;

  • тепла вода;

  • невелика кількість чистячої пасти (наприклад, делікатний абразивний засіб).

Як очистити тарілки:

  1. Злегка змочіть губку водою.

  2. Нанесіть невелику кількість засобу.

  3. Обережно потріть забруднені ділянки круговими рухами.

  4. Промийте теплою водою з мийним засобом.

  5. Витріть насухо м’якою тканиною.

Перші результати зазвичай видно вже через кілька секунд.

Альтернативні домашні способи

Якщо спеціального засобу немає, можна використати доступні інгредієнти:

  1. Сода — змішайте соду з невеликою кількістю води до пастоподібного стану та обережно потріть сліди.

  2. Оцет і сода — легка реакція допомагає розчинити мінеральні відкладення та освітлити поверхню.

  3. Лимонний сік — підходить для легких забруднень і надає додаткового блиску.

Чого варто уникати

Щоб не пошкодити посуд, не рекомендується:

  • використовувати металеві щітки;

  • надмірно сильний тиск під час очищення;

  • агресивні абразиви на делікатній глазурі;

  • довге замочування без потреби.

Як запобігти появі слідів у майбутньому

Повністю уникнути таких слідів складно, але їх можна мінімізувати:

  • не тягнути металеві прибори по поверхні тарілки;

  • використовувати якісні столові прибори;

  • регулярно мити посуд, не залишаючи залишків їжі;

  • періодично використовувати м’які очищувальні засоби.

Сліди від виделок і ножів на тарілках — це поширене явище, яке не означає, що посуд зіпсований. У більшості випадків це поверхневі металеві відкладення, які легко видаляються за допомогою простих домашніх засобів.

FAQ

Як прибрати сліди від виделок на тарілках?

Найефективніше — використати м’яку губку та абразивну пасту (соду або спеціальний засіб) і обережно потерти поверхню.

Чи можна видалити чорні смуги на тарілках без хімії?

Так, легкі сліди добре знімаються содою, лимонним соком або сумішшю соди з оцтом.

Чому з’являються сірі сліди від ножів і виделок?

Це металеві відкладення від столових приборів, які залишаються на глазурі під час щоденного використання посуду.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie