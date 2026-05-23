Як перевірити оцифровану трудову книжку та виправити помилки: інструкція ПФУ

Після оцифрування трудової книжки можна переглянути дані про свій трудовий стаж через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Відповідне роз’яснення опублікували у ПФУ.

У Пенсійному фонді зазначили, що зведені відомості про трудову діяльність містяться в довідці «Витяг з ЕТК».

Як отримати витяг з електронної трудової книжки?

Щоб побачити офіційний документ:

перейдіть у розділ «Запит на отримання електронних документів»;

сформуйте запит на довідку «Витяг з ЕТК»;

після обробки документ буде доступний у розділі «Мої звернення».

Що міститься в розділі «Електронна трудова книжка»?

У цьому розділі відображається детальна інформація про трудові відносини залежно від джерела даних. Він складається з трьох закладок.

«Записи трудової книжки (за СПОВ)»

Тут відображаються відомості про трудову діяльність на підставі звітності, яку страхувальники подавали до системи персоніфікованого обліку, починаючи з 1998 року.

«Відцифрована ЕТК»

Містить результати оцифрування паперових документів про стаж, які опрацювали працівники Пенсійного фонду.

«Сканкопії трудової книжки»

Тут зберігаються завантажені користувачем або роботодавцем скановані копії документів.

Що робити, якщо знайдено помилки?

Електронна трудова книжка — це не один файл, а система даних з різних джерел. Тому і спосіб виправлення помилок залежить від того, де саме вони виникли: у звітності роботодавця чи при оцифруванні документів.

Якщо помилки виявлено в закладці «Записи трудової книжки (за СПОВ)«:

потрібно звернутись до страхувальника (роботодавця), який подав некоректні дані;

чинне законодавство дозволяє роботодавцю виправити раніше подану звітність.

Працівники Пенсійного фонду не мають повноважень самостійно змінювати такі дані.

Якщо помилки в закладці «Відцифрована ЕТК», потрібно:

перейти в розділ «Звернення»

сформувати електронне звернення;

описати виявлені неточності та надіслати його до ПФУ.

При цьому додатково завантажувати сканкопії документів не потрібно.

У Пенсійному фонді наголосили, що коректні відомості про трудову діяльність є критично важливими, оскільки саме вони визначають право особи на пенсію та впливають на її розмір.

Нагадаємо, паперові трудові книжки потрібно перевести в електронний формат, щоб захистити свій стаж для отримання пенсії. Під час цього процесу на порталі Пенсійного фонду часом виявляють помилки, через які заявки можуть бути відхилені.

Відповідно до законодавства України, трудова книжка не є єдиним доказом трудового стажу. Якщо людина втратила трудову книжку, то має негайно звернутись із заявою до роботодавця за останнім місцем роботи. Після цього їй видадуть новий документ із записом «Дублікат».

