Кремль готує удар "Орешніком" по Україні, серед цілей — Київ: термінова заява Зеленського

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані, зокрема від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару з застосуванням «Орешніка».

Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

«Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи з вечора.

«Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя — користуйтесь укриттями», — звернувся президент до українців.

Зеленський також звернув увагу партнерів у США та Європі, що застосування такої зброї та затягування війни є глобальним прикладом для інших потенційних агресорів.

«Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими», — зазначив він.

Президент повідомив, що Україна готує ППО настільки, наскільки це можливо, і буде відповідати на кожен російський удар.

«Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати — мир потрібен», — підкреслив Зеленський.

Глава держави ще раз закликав громадян берегти себе та користуватися укриттями.

Загроза обстрілу «Орешніком» — останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про розгортання нових ракетних комплексів «Орешнік», які, за його словами, можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

Також очільник Кремля повідомив про розширення арсеналу тактичної ядерної зброї та заявив, що розробка двох нових комплексів уже перебуває на фінальній стадії. Свої дії Путін традиційно пояснив необхідністю «збереження стратегічного балансу сил».

Також, за даними ГУР, Росія продовжує накопичувати значні запаси ракетного озброєння та нарощувати виробництво ракет для ударів по Україні. У розвідці зазначають, що Кремль активно збільшує потужності свого військово-промислового комплексу.

За оцінками української розвідки, РФ має сотні ракет різних типів, зокрема «Іскандери», «Калібри», «Кинджали», «Циркони» та Х-101. Також у резерві окупантів перебувають новітні комплекси «Орешнік» і північнокорейські ракети KN-23.

