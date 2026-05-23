Кремль готовит удар "Орешником" по Украине, среди целей — Киев: срочное заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности, от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением разного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с вечера.

«Русское безумие действительно безгранично, так что, пожалуйста, берегите жизнь — пользуйтесь укрытиями», — обратился президент к украинцам.

Зеленский также обратил внимание партнеров в США и Европе, что применение такого оружия и затягивание войны — глобальный пример для других потенциальных агрессоров.

«Если России разрешено уничтожать жизнь в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы», — отметил он.

Президент сообщил, что Украина готовит ПВО настолько, насколько это возможно и будет отвечать на каждый российский удар.

«Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно завершать — мир нужен», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства еще раз призвал граждан беречь себя и воспользоваться укрытиями.

Угроза обстрела «Орешником» — последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о развертывании новых ракетных комплексов «Орешник», которые, по его словам, могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Также глава Кремля сообщил о расширении арсенала тактического ядерного оружия и заявил, что разработка двух новых комплексов уже находится на финальной стадии. Свои действия Путин традиционно объяснил необходимостью «сохранения стратегического баланса сил».

По данным ГУР, Россия продолжает накапливать значительные запасы ракетного вооружения и наращивать производство ракет для ударов по Украине. В разведке отмечается, что Кремль активно увеличивает мощности своего военно-промышленного комплекса.

По оценкам украинской разведки, у РФ есть сотни ракет разных типов, в частности «Искандеры», «Калибры», «Кинжалы», «Цирконы» и Х-101. Также в резерве окупантов находятся новейшие комплексы «Орешник» и северокорейские ракеты KN-23.

