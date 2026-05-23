Секрет сладких арбузов: когда и как сеять, чтобы собрать урожай к концу лета

Арбузы могут хорошо расти и плодоносить не только на юге нашей страны. Их можно выращивать и в других областях. Растениям нужны солнечное место и плодородная почва. А еще важно посадить его в нужное время.

Как сеять арбузы, чтобы получить большие сладкие плоды, сообщил ресурс kobieta.interia.pl.

Самая большая ошибка при выращивании арбузов — это посев семян непосредственно в грунт на участке. Впрочем, наш климат не позволяет растениям успеть созреть за короткий сезон. Поэтому нужно дать им несколько недель, посадив рассаду и выращивать ее в теплом помещении.

Сеять рассаду следует примерно за 4-6 недель до запланированной пересадки в открытый грунт. Это даст рассаде время развиться — арбуз будет больше шансов порадовать созревших и сладких плодов уже к концу лета.

Как посеять арбузы

Лучше сажать семена в отдельные горшки, потому что арбузы очень чувствительны к повреждению корней. Поместите семена в землю на глубину 2-3 см в каждый горшок. Тщательно полейте.

Поставьте рассаду на подоконник, где будет много солнца, — желательно на юг или закат. Поскольку арбузы теплолюбивы, можно накрыть рассаду перфорированной полиэтиленовой пленкой. Ведь для хорошего роста — растению нужно не только солнце, но и теплая почва.

Как только появляются первые проростки, рассаду следует реже поливать. Это закаляет растение и побуждает его расширять корни в поисках воды. Прочная корневая система будет поддерживать большие плоды.

Как сажать арбузы на участке

Как только рассада разовьет более четырех листьев, ее можно высаживать в открытый грунт. Оптимальное время — конец мая или начало июня, когда земля достаточно прогреется. Более поздняя посадка может помешать растению плодоносить.

Выберите самое солнечное и защищенное от ветра место на участке. Сделайте лунки на расстоянии 80-100 см между растениями в ряду, а сами ряды — на расстоянии 150 см друг от друга.

Огородники отмечают, что важно при посадке арбузов не повредить корни. Осторожно извлеките рассаду и полностью высадите в грунт. После этого тщательно полейте грядку и замульчивайте агроволокном. Это поможет предотвратить испарение влаги из почвы, а также уменьшит рост сорняков.

