ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
180
Время на прочтение
2 мин

Булгур: что это за крупа, польза, состав и все, что нужно знать

Булгур — это цельнозерновая крупа, изготовленная из твердых сортов пшеницы. Его сначала пропаривают, затем высушивают и дробят, благодаря чему быстро готовится и сохраняет большинство питательных веществ.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Какая крупа полезнее: рис или булгур

Какая крупа полезнее: рис или булгур / © pexels.com

В странах Ближнего Востока и Средиземноморья булгур, пишут в Healthline, булгур является базовым продуктом в рационе, а сегодня он активно набирает популярность как полезная альтернатива рису и другим гарнирам.

Пищевая ценность булгура

Булгур считается питательной и сбалансированной крупой. Он содержит:

  • сложные углеводы, дающие длительную энергию;

  • значительное количество пищевых волокон;

  • растительный белок;

  • витамины группы B (поддержка нервной системы и метаболизма);

  • минералы: магний, железо, марганец.

Благодаря высокому содержанию клетчатки булгур хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит.

Польза булгуру для организма

1. Поддерживает пищеварение — клетчатка в составе булгура способствует нормальной работе кишечника и помогает избегать запоров.

2. Долго обеспечивает сытость — медленные углеводы постепенно высвобождают энергию, что помогает избегать резких скачков голода.

3. Может поддерживать контроль веса — благодаря высокой сытности булгур часто включают в рационы для снижения или контроля веса.

4. Способствует здоровью сердца — цельнозерновые продукты, в частности булгур, связанные с лучшими показателями сердечно-сосудистого здоровья.

5. Помогает стабилизировать уровень сахара — низкий гликемический индекс делает его лучшим выбором по сравнению с очищенными крупами.

Булгур по сравнению с рисом

В отличие от белого риса, булгур:

  • содержит больше клетчатки;

  • имеет более выраженный питательный профиль;

  • дольше обеспечивает чувство сытости;

  • медленнее повышает уровень глюкозы в крови.

Именно поэтому его часто рекомендуют как более полезную альтернативу обычным гарнирам.

Как готовить булгур

Булгур очень прост в приготовлении:

  1. Промойте крупу (по желанию).

  2. Залейте водой примерно 1:2.

  3. Доведите до кипения.

  4. Варить 10–15 минут на слабом огне.

  5. Оставьте под крышкой, чтобы он дошел.

Булгур отлично сочетается с овощами, мясом, рыбой, а также подходит для салатов (например, табуле).

Как использовать булгур в рационе

как гарнир вместо риса или картофеля

  • в салатах со свежими овощами;

  • в супах для большей питательности;

  • как основу для вегетарианских блюд;

  • в запеканках и фаршированных овощах.

Булгур — это простая в приготовлении, питательная и универсальная крупа. Она может стать полезной альтернативой рису и другим рафинированным гарнирам, поддерживая пищеварение, энергию и общий баланс питания.

FAQ

Что такое булгур и из чего его делают?

Булгур — это крупа из твердых сортов пшеницы, которую пропаривают, высушивают и дробят. Благодаря этому он быстро приготовляется и сохраняет полезные вещества.

Чем полезен булгур для организма?

Булгур богат клетчаткой, витаминами группы B и минералами. Он улучшает пищеварение, дает длительное ощущение сытости и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Как правильно готовить булгур?

Его варят около 10–15 минут в воде в пропорции 1:2. После приготовления дают настояться под крышкой, чтобы крупа стала рассыпчатой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
180
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie