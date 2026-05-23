Булгур: что это за крупа, польза, состав и все, что нужно знать
Булгур — это цельнозерновая крупа, изготовленная из твердых сортов пшеницы. Его сначала пропаривают, затем высушивают и дробят, благодаря чему быстро готовится и сохраняет большинство питательных веществ.
В странах Ближнего Востока и Средиземноморья булгур, пишут в Healthline, булгур является базовым продуктом в рационе, а сегодня он активно набирает популярность как полезная альтернатива рису и другим гарнирам.
Пищевая ценность булгура
Булгур считается питательной и сбалансированной крупой. Он содержит:
сложные углеводы, дающие длительную энергию;
значительное количество пищевых волокон;
растительный белок;
витамины группы B (поддержка нервной системы и метаболизма);
минералы: магний, железо, марганец.
Благодаря высокому содержанию клетчатки булгур хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит.
Польза булгуру для организма
1. Поддерживает пищеварение — клетчатка в составе булгура способствует нормальной работе кишечника и помогает избегать запоров.
2. Долго обеспечивает сытость — медленные углеводы постепенно высвобождают энергию, что помогает избегать резких скачков голода.
3. Может поддерживать контроль веса — благодаря высокой сытности булгур часто включают в рационы для снижения или контроля веса.
4. Способствует здоровью сердца — цельнозерновые продукты, в частности булгур, связанные с лучшими показателями сердечно-сосудистого здоровья.
5. Помогает стабилизировать уровень сахара — низкий гликемический индекс делает его лучшим выбором по сравнению с очищенными крупами.
Булгур по сравнению с рисом
В отличие от белого риса, булгур:
содержит больше клетчатки;
имеет более выраженный питательный профиль;
дольше обеспечивает чувство сытости;
медленнее повышает уровень глюкозы в крови.
Именно поэтому его часто рекомендуют как более полезную альтернативу обычным гарнирам.
Как готовить булгур
Булгур очень прост в приготовлении:
Промойте крупу (по желанию).
Залейте водой примерно 1:2.
Доведите до кипения.
Варить 10–15 минут на слабом огне.
Оставьте под крышкой, чтобы он дошел.
Булгур отлично сочетается с овощами, мясом, рыбой, а также подходит для салатов (например, табуле).
Как использовать булгур в рационе
как гарнир вместо риса или картофеля
в салатах со свежими овощами;
в супах для большей питательности;
как основу для вегетарианских блюд;
в запеканках и фаршированных овощах.
Булгур — это простая в приготовлении, питательная и универсальная крупа. Она может стать полезной альтернативой рису и другим рафинированным гарнирам, поддерживая пищеварение, энергию и общий баланс питания.
FAQ
Что такое булгур и из чего его делают?
Булгур — это крупа из твердых сортов пшеницы, которую пропаривают, высушивают и дробят. Благодаря этому он быстро приготовляется и сохраняет полезные вещества.
Чем полезен булгур для организма?
Булгур богат клетчаткой, витаминами группы B и минералами. Он улучшает пищеварение, дает длительное ощущение сытости и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Как правильно готовить булгур?
Его варят около 10–15 минут в воде в пропорции 1:2. После приготовления дают настояться под крышкой, чтобы крупа стала рассыпчатой.