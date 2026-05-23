Булгур: что это за крупа, польза, состав и все, что нужно знать

В странах Ближнего Востока и Средиземноморья булгур, пишут в Healthline, булгур является базовым продуктом в рационе, а сегодня он активно набирает популярность как полезная альтернатива рису и другим гарнирам.

Пищевая ценность булгура

Булгур считается питательной и сбалансированной крупой. Он содержит:

сложные углеводы, дающие длительную энергию;

значительное количество пищевых волокон;

растительный белок;

витамины группы B (поддержка нервной системы и метаболизма);

минералы: магний, железо, марганец.

Благодаря высокому содержанию клетчатки булгур хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит.

Польза булгуру для организма

1. Поддерживает пищеварение — клетчатка в составе булгура способствует нормальной работе кишечника и помогает избегать запоров.

2. Долго обеспечивает сытость — медленные углеводы постепенно высвобождают энергию, что помогает избегать резких скачков голода.

3. Может поддерживать контроль веса — благодаря высокой сытности булгур часто включают в рационы для снижения или контроля веса.

4. Способствует здоровью сердца — цельнозерновые продукты, в частности булгур, связанные с лучшими показателями сердечно-сосудистого здоровья.

5. Помогает стабилизировать уровень сахара — низкий гликемический индекс делает его лучшим выбором по сравнению с очищенными крупами.

Булгур по сравнению с рисом

В отличие от белого риса, булгур:

содержит больше клетчатки;

имеет более выраженный питательный профиль;

дольше обеспечивает чувство сытости;

медленнее повышает уровень глюкозы в крови.

Именно поэтому его часто рекомендуют как более полезную альтернативу обычным гарнирам.

Как готовить булгур

Булгур очень прост в приготовлении:

Промойте крупу (по желанию). Залейте водой примерно 1:2. Доведите до кипения. Варить 10–15 минут на слабом огне. Оставьте под крышкой, чтобы он дошел.

Булгур отлично сочетается с овощами, мясом, рыбой, а также подходит для салатов (например, табуле).

Как использовать булгур в рационе

как гарнир вместо риса или картофеля

в салатах со свежими овощами;

в супах для большей питательности;

как основу для вегетарианских блюд;

в запеканках и фаршированных овощах.

Булгур — это простая в приготовлении, питательная и универсальная крупа. Она может стать полезной альтернативой рису и другим рафинированным гарнирам, поддерживая пищеварение, энергию и общий баланс питания.

FAQ

Что такое булгур и из чего его делают?

Булгур — это крупа из твердых сортов пшеницы, которую пропаривают, высушивают и дробят. Благодаря этому он быстро приготовляется и сохраняет полезные вещества.

Чем полезен булгур для организма?

Булгур богат клетчаткой, витаминами группы B и минералами. Он улучшает пищеварение, дает длительное ощущение сытости и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Как правильно готовить булгур?

Его варят около 10–15 минут в воде в пропорции 1:2. После приготовления дают настояться под крышкой, чтобы крупа стала рассыпчатой.

