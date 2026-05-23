Украинцам готовят новые штрафы за воду на тысячи гривен: за что можно "влететь" на деньги

Река Днепр в Киеве / © УНИАН

Реклама

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий существенное усиление ответственности за нарушение водного законодательства. Новый документ инициирует масштабный пересмотр и увеличение административных штрафов за самопроизвольное водопользование, загрязнение водоемов и бесхозяйственное отношение к водным ресурсам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как отмечают в профильном министерстве, действующие на сегодняшний день санкции давно потеряли свою превентивную функцию и совершенно не отвечают современным экономическим реалиям.

Реклама

Штрафы возрастут в десятки раз: сравнение с ЕС

За нарушение права государственной собственности на воды в Украине предусмотрен символический штраф в размере всего 85–136 гривен. Одобренный правительством законопроект предлагает поднять эту планку до 3400–5100 гривен.

В министерстве подчеркивают, что даже после повышения украинские штрафы все еще будут оставаться значительно ниже европейских. Для сравнения:

В Хорватии за аналогичные правонарушения придется заплатить от 1320 до 2000 евро (ориентировочно 44 200–66 800 грн).

В Словении суммы взысканий еще более жесткие и колеблются в пределах от 10 000 до 20 000 евро.

Сегодня размер штрафов в сфере водопользования не является сдерживающим фактором и не соответствует реальным экологическим рискам. Ужесточение ответственности — это шаг к формированию культуры бережного отношения к водным ресурсам и приближению нашего законодательства к европейским стандартам», — прокомментировал инициативу заместитель министра Игорь Зубович.

Новые виды нарушений, за которые будут наказывать

Кроме увеличения сумм, законопроект существенно расширяет сам перечень правонарушений, за которые предусмотрена админответственность. В частности, под санкции будут попадать:

Реклама

разрушение русел рек и водотоков при строительстве различных инженерных объектов;

несоблюдение четких условий, прописанных в разрешениях на специальное водопользование;

нарушение режима ведения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон;

внесение заведомо недостоверной информации в сферу государственного учета вод.

Когда изменения вступят в силу?

Предложенные правительством изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях разработали во исполнение рекомендаций экологического Комитета ВР, а также в рамках реализации Плана действий по спасению бассейна реки Рось, рассчитанного до 2030 года.

Новые штрафы и правила окончательно вступят в силу только после того, как проект закона поддержит Верховная Рада, подпишет Президент Украины, а сам документ будет официально опубликован в правительственной печати.

Штрафы в Украине — последние новости

О состоянии украинских дорог ходят легенды и анекдоты. И они не о высоком качестве. К сожалению, украинские дороги требуют внимания как власти, так и водителей. Из-за попадания в яму можно даже получить штраф, если это спровоцировало ДТП. Однако если водитель повредил свой автомобиль из-за ям на дорогах, в Украине судебная практика показывает, что можно получить даже возмещение. Это возможно, если обстоятельства ДТП будут зафиксированы должным образом.

Напомним, водителям электросамокатов в Украине теперь грозят штрафы и заключение. В Украине пользователи электросамокатов несут ответственность как полноценные участники дорожного движения. То есть за пьяное управление, ДТП или травмирование прохожих могут быть штрафы, компенсации, а в тяжелых случаях — уголовная ответственность.

Реклама

Новости партнеров