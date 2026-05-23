Как понять, что ваш кот имеет лишний вес: ветеринар назвала главные признаки

Достаточная физическая активность чрезвычайно важна для всеобщего благополучия и здоровья кота. Она помогает поддерживать нормальный вес, предотвращает заболевания, связанные с ожирением, таким как диабет и артрит, а также поддерживает умственную активность, снижает стресс и позволяет выплеснуть накопленную энергию.

Об этом пишет paradepets.

Ветеринарка Джордин Зул назвала два самых ярких сигнала, что вашему коту нужно больше физических нагрузок.

«Домашние коты часто страдают избыточным весом. Когда вы спите больше половины дня и вам не нужно искать пищу, легко набрать лишние килограммы», — объясняет доктор Зул.

По ее словам, самый очевидный признак необходимости физических упражнений — это избыточный вес. Ветеринары оценивают состояние кошек по шкале от 1 до 9. Все выше 4–5 баллов считается избыточным весом. Идеальная цель — 5/9, которой лучше достигать сочетанием правильной диеты и физических нагрузок.

Второй важный сигнал — появление разрушительных привычек.

«Хотящий вес является наиболее очевидным показателем, иногда начинают проявляться и деструктивные модели поведения», — отмечает ветеринар.

Это может проявляться в виде:

царапание мебели;

лазание в неподходящих местах;

стул вне лотка;

укусов или царапин.

Такие действия часто свидетельствуют о том, что коту скучно и не хватает физических упражнений и развлечений.

Как безопасно повысить активность кота

По словам доктора, для повышения активности не нужно тратить большие средства. Достаточно простых игрушек.

«Самый простой способ увеличить физическую активность домашней кошки — это игрушки», — говорит специалист.

Особенно эффективны:

лазерная указка (она позволяет постоянно изменять направление движения); мячики; кошачьи туннели; кошачьи деревья и лежанки с разницей в высоте.

Ветеринар отмечает, что необходимо учитывать ограничения животного, особенно в начале. Если кот быстро устает, следует давать ему отдых.

«Иногда, как и людям, ей нужно набраться выносливости и улучшить физическую форму, особенно если она уже страдает избыточным весом», — объясняет Зул.

Также рекомендуется иметь дома разнообразные безопасные игрушки, чтобы у кота всегда был выбор занятий.

