Як зрозуміти, що ваш кіт має зайву вагу: ветеринар назвала головні ознаки

Кіт / © pexels.com

Реклама

Достатня фізична активність надзвичайно важлива для загального благополуччя та здоров’я кота. Вона допомагає підтримувати нормальну вагу, запобігає захворюванням, пов’язаним з ожирінням, таким як діабет та артрит, а також підтримує розумову активність, знижує стрес і дозволяє виплеснути накопичену енергію.

Про це пише paradepets.

Ветеринарка Джордин Зул назвала два найяскравіші сигнали, що вашому коту потрібно більше фізичних навантажень.

Реклама

«Домашні коти часто страждають від надмірної ваги. Коли ви спите більше половини дня і вам не потрібно шукати їжу, легко набрати зайві кілограми», — пояснює докторка Зул.

За її словами, найочевидніший ознака необхідності фізичних вправ — це надмірна вага. Ветеринари оцінюють стан котів за шкалою від 1 до 9. Все, що вище 4–5 балів, вважається надмірною вагою. Ідеальна мета — 5/9, якої найкраще досягати поєднанням правильної дієти та фізичних навантажень.

Другий важливий сигнал — поява руйнівних звичок.

«Хоча вага є найбільш очевидним показником, іноді починають проявлятися і деструктивні моделі поведінки», — зазначає ветеринар.

Реклама

Це може проявлятися у вигляді:

дряпання меблів;

лазіння в невідповідних місцях;

випорожнення поза лотком;

укусів або подряпин.

Такі дії часто свідчать про те, що коту нудно і йому бракує фізичних вправ та розваг.

Як безпечно підвищити активність кота

За словами докторки, для підвищення активності не потрібно витрачати великі кошти. Достатньо простих іграшок.

«Найпростіший спосіб збільшити фізичну активність домашньої кішки — це іграшки», — каже фахівець.

Реклама

Особливо ефективні:

лазерна указка (вона дозволяє постійно змінювати напрямок руху); м’ячики; кошачі тунелі; кошачі дерева та лежанки з різницею у висоті.

Ветеринар наголошує, що потрібно враховувати обмеження тварини, особливо на початку. Якщо кіт швидко втомлюється, варто давати йому відпочинок.

«Іноді, як і людям, їй потрібно набратися витривалості та покращити фізичну форму, особливо якщо вона вже страждає від надмірної ваги», — пояснює Зул.

Також рекомендується мати вдома різноманітні безпечні іграшки, щоб у кота завжди був вибір занять.

Реклама

Нагадаємо, коти сприймають світ інакше, ніж люди. Через дихроматичний зір вони бачать переважно відтінки сірого, синього та жовтого, зате чудово орієнтуються у темряві та помічають найменші рухи.

Фахівці зазначають, що для котів важливішими за зовнішність людини є голос, запах і поведінка. Науковці також наголошують, що спілкування з котами допомагає знижувати стрес і позитивно впливає на здоров’я людини.

Новини партнерів