ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
2 хв

Секрет солодких кавунів: коли і як сіяти, щоб зібрати врожай до кінця літа

Кавун — дуже теплолюбна рослина. У вирощуванні цієї культури спосіб посіву має вирішальне значення для того, якими будуть плоди та чи дозріють вони.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Кавуни.

Кавуни. / © Freepik

Кавуни можуть гарно рости і плодоносити не тільки на півдні нашої країни. Їх можна вирощувати і в інших областях. Рослинам потрібне сонячне місце та родючий ґрунт. А ще важливо посадити їх у потрібний час.

Як сіяти кавуни, щоб отримати великі, солодкі плоди, повідомив ресурс kobieta.interia.pl.

Найбільша помилка під час вирощування кавунів — це посів насіння безпосередньо в ґрунт на ділянці. Втім, наш клімат не дозволяє рослинам встигнути дозріти за короткий сезон. Саме тому потрібно дати їм кілька тижнів, посадивши розсаду і вирощувати її у теплому приміщенні.

Сіяти розсаду варто приблизно за 4-6 тижнів до запланованої пересадки у відкритий ґрунт. Це дасть розсаді час розвинутися — кавун матиме більше шансів потішити дозрілими і солодкими плодами вже до кінця літа.

Як посіяти кавуни

Найкраще садити насіння в окремі горщики, бо кавуни дуже чутливі до пошкодження коренів. Помістіть насіння у землю на глибину 2-3 см у кожен горщик. Ретельно полийте.

Поставте розсаду на підвіконня, де буде багато сонця, — бажано на південь або захід. Оскільки кавуни теплолюбні, то можна накрити розсаду перфорованою поліетиленовою плівкою. Адже для гарного росту — рослині потрібне не лише сонце, а й теплий ґрунт.

Як тільки з’являються перші проростки, то розсаду слід рідше поливати. Це загартовує рослину та спонукає її розширювати коріння в пошуках води. Міцна коренева система згодом підтримуватиме великі плоди.

Як садити кавуни на ділянці

Як тільки розсада розвине більше чотирьох листків, її можна висаджувати у відкритий ґрунт. Оптимальний час — кінець травня або початок червня, коли земля достатньо прогріється. Пізніша посадка може перешкодити рослині плодоносити.

Виберіть найсонячніше та найзахищеніше від вітру місце на ділянці. Зробіть лунки на відстані 80-100 см між рослинами в ряду, а самі ряди — на відстані 150 см один від одного.

Городники наголошують, що важливо під час посадки кавунів — не пошкодити коріння. Обережно витягніть розсаду і повністю висадіть в ґрунт. Після цього ретельно полийте грядку та замульчуйте її агроволокном. Це допоможе запобігти випаровуванню вологи з ґрунту, а також зменшить ріст бур’янів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли висаджувати кавуни для багатого врожаю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie