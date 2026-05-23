Секрет солодких кавунів: коли і як сіяти, щоб зібрати врожай до кінця літа

Кавуни можуть гарно рости і плодоносити не тільки на півдні нашої країни. Їх можна вирощувати і в інших областях. Рослинам потрібне сонячне місце та родючий ґрунт. А ще важливо посадити їх у потрібний час.

Як сіяти кавуни, щоб отримати великі, солодкі плоди, повідомив ресурс kobieta.interia.pl.

Найбільша помилка під час вирощування кавунів — це посів насіння безпосередньо в ґрунт на ділянці. Втім, наш клімат не дозволяє рослинам встигнути дозріти за короткий сезон. Саме тому потрібно дати їм кілька тижнів, посадивши розсаду і вирощувати її у теплому приміщенні.

Сіяти розсаду варто приблизно за 4-6 тижнів до запланованої пересадки у відкритий ґрунт. Це дасть розсаді час розвинутися — кавун матиме більше шансів потішити дозрілими і солодкими плодами вже до кінця літа.

Як посіяти кавуни

Найкраще садити насіння в окремі горщики, бо кавуни дуже чутливі до пошкодження коренів. Помістіть насіння у землю на глибину 2-3 см у кожен горщик. Ретельно полийте.

Поставте розсаду на підвіконня, де буде багато сонця, — бажано на південь або захід. Оскільки кавуни теплолюбні, то можна накрити розсаду перфорованою поліетиленовою плівкою. Адже для гарного росту — рослині потрібне не лише сонце, а й теплий ґрунт.

Як тільки з’являються перші проростки, то розсаду слід рідше поливати. Це загартовує рослину та спонукає її розширювати коріння в пошуках води. Міцна коренева система згодом підтримуватиме великі плоди.

Як садити кавуни на ділянці

Як тільки розсада розвине більше чотирьох листків, її можна висаджувати у відкритий ґрунт. Оптимальний час — кінець травня або початок червня, коли земля достатньо прогріється. Пізніша посадка може перешкодити рослині плодоносити.

Виберіть найсонячніше та найзахищеніше від вітру місце на ділянці. Зробіть лунки на відстані 80-100 см між рослинами в ряду, а самі ряди — на відстані 150 см один від одного.

Городники наголошують, що важливо під час посадки кавунів — не пошкодити коріння. Обережно витягніть розсаду і повністю висадіть в ґрунт. Після цього ретельно полийте грядку та замульчуйте її агроволокном. Це допоможе запобігти випаровуванню вологи з ґрунту, а також зменшить ріст бур’янів.

