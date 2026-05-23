Трамп підставив Нетаньягу: Ізраїль може опинитись під ударом Ірану — NYT

Нетаньягу і Трамп / © Associated Press

Ізраїль, який був партнером США у війні проти Ірану, виключений з мирних переговорів, що є принизливою невдачею для прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та несе значні ризики для його країни.

Про це пише The New York Times.

За словами неназваних американських чиновників, президент Дональд Трамп розглядав Нетаньягу як військового союзника, але не як близького партнера, коли йшлося про переговори з іранцями

«Насправді, він вважав пана Нетаньягу людиною, яку потрібно стримувати, коли йдеться про вирішення конфліктів», — цитує видання своїх співрозмовників.

Про те, що Ізраїль був повністю відсторонений адміністрацією Трампа від переговорів про перемир’я з Іраном, виданню підтвердили ізраїльські представники оборонного відомства.

«Не маючи інформації від свого найближчого союзника, ізраїльтяни були змушені збирати все, що можуть, про переговори між Вашингтоном і Тегераном через свої зв’язки з лідерами та дипломатами в регіоні, а також власне стеження зсередини іранського режиму», — пише NYT з посиланням на їхні слова.

Які наслідки будуть для Ізраїлю

Оскільки адміністрація Трампа виключила Ізраїль з переговорів, арсенал балістичних ракет Ірану, наскільки відомо ізраїльським офіційним особам, ймовірно, не обговорювався. У цьому відношенні будь-яка угода не покращить угоду 2015 року, яку Нетаньягу розкритикував частково тому, що вона не стосувалася ракет Ірану.

Це також стало б жахливим ударом для ізраїльської громадськості, життя якої значною мірою зупинилося через бомбардування країни іранськими ракетами у березні та квітні.

Існують й інші побоювання для Ізраїлю щодо можливих контурів угоди між США та Іраном, зокрема щодо скасування економічних санкцій проти Тегерана. Це може стати економічним рятівним колом для Ірану, мільярди доларів він потім міг би використати для допомоги своїм маріонетковим силам, таким як «Хезболла», у поповненні власних арсеналів зброєю для використання проти Ізраїлю.

Як Трамп підставив Нетаньягу

Така ситуація має потенційно значні наслідки не тільки для Ізраїлю, але й персонально для прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, якому цього року доведеться зіткнутися з важкою боротьбою за переобрання.

Нетаньягу давно продає себе ізраїльським виборцям як своєрідного посередника Трампа, унікально здатного заручитися підтримкою президента та утримати його. У телевізійному виступі на початку війни він зобразив себе рівним президенту, запевняючи ізраїльтян, що розмовляє з паном Трампом «майже щодня», обмінюється ідеями та порадами «і разом приймає рішення».

На початку війни Нетаньягу поставив перед собою три цілі: повалення режиму, знищення ядерної програми Ірану та ліквідація його ракетної програми. Жодної з них не було реалізовано.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів нараду зі своєю командою з питань національної безпеки щодо ситуації навколо Ірану. Зокрема, під час зустрічі йшлося про різні сценарії розвитку подій. Серед яких — відновлення військових дій.

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї розпорядився не вивозити з країни запаси урану, збагаченого майже до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про свою величезну популярність в Ізраїлі і жартома припустив, що міг би очолити уряд цієї країни після завершення своєї президентської каденції.

