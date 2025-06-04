Чим підживити перець: рослина після висадки одразу стає зеленою та потужною

Підживлення перцю

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Чому так важливо підживити перець після садіння у відкритий грунт

Висаджування розсади будь-яких рослин у відкритий ґрунт — це завжди стрес. У розсаднику умови для рослини ідеальні — стабільна температура, вологість, достатньо поживних речовин. Натомість у відкритому ґрунті рослини стикаються з холодним ґрунтом, перепадами температур, спекою, посухою та іншими несприятливими факторами. Підживлення повинно допомогти їм адаптуватися і швидко піти в ріст.

При висаджуванні перцю добре полити рослину укорінювачем, щоб допомогти кореневій системі добре закріпитися та почати повноцінно працювати. Наступний крок після укорінення, подбати про нарощування зеленої маси.

Чому перець потрібно підживити азотом

Для перцю зараз критично важливе нарощування листастеблової маси. Чим краще розвинена зелена частина рослини, тим більше плодів вона зможе утворити. А головним елементом, що сприяє активному нарощуванню зеленої маси, є азот. Однак азот, на жаль, дуже рухливий у ґрунті: він легко вимивається з дощами або випаровується (особливо аміачні форми). Це призводить до збіднення ґрунту на азот.

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Ознаками нестачі азоту є жовтуватість листя, скидання нижнього листя. Рослина забирає азот із нижніх листків і перекидає його на верхні для формування плодів та нових листків.

Щоб цього не сталося і перець міг повноцінно розвиватися, поповнення запасів азоту в ґрунті є обов’язковим.

Експерти рекомендують вибрати один з ефективних варіантів підживлення азотом

1. Курячий послід — найпростіший і найефективніший варіант

Курячий послід — це органічне добриво, що містить багато азоту, а також кальцій, калій, фосфор та безліч мікроелементів. Він ідеально підходить для весняних підживлень, коли необхідно нарощувати зелену масу.

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Розчиніть половину півлітрової банки добре перебродженого курячого посліду в 10 літрах води. Під кожну рослину перцю вносьте приблизно 600-700 мл розчину. Через тиждень, якщо буде потреба, підживлення можна повторити такою ж нормою.

Недоліком такого підживлпення для деяких городників є неприємний запах і дещо «брудна» робота.

2. Добриво «Рост-концентрат» — «культурна» альтернатива

Якщо ви не хочете возитися з курячим послідом, експерти радять скористатися добривом «Рост-концентрат» з формулою NPK 15-7-7 (азот-фосфор-калій). Високий вміст азоту в цьому добриві сприятиме активному нарощуванню листя і стебел, а також формуванню плодів. Крім того, до складу «Рост-концентрату» входить гумат калію, що позитивно впливає на загальний розвиток рослин, та мікроелементи.

Щоб приготувати рохчин для підживлення, розчиніть 25 мл «Рост-концентрату» в 10 літрах води, внесіть під кожну рослину 600-700 мл розчину.

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3. Аміачна селітра — базовий варіант

Аміачна селітра — це просте азотне добриво, що містить азот у двох формах (аміачній і нітратній). Вона теж сприятиме розвитку рослин у цілому, але, на відміну від курячого посліду та «Рост-концентрату», не містить фосфору, калію та мікроелементів. Тому її ефективність дещо нижча, і її варто використовувати як третій, резервний варіант.

Не забувайте про магній для росут рослин

Незалежно від того, яке основне добриво ви оберете, експерти рекомендують додати до розчину сульфат магнію. Магній відіграє ключову роль у процесі фотосинтезу і допомагає перцю швидше позеленіти та набути здорового, насиченого кольору. Тому, додайте 1 чайну ложку сульфату магнію до 10 літрів розчину (будь-якого з вищезгаданих).

Важливі умови для підживлення

Проводити підживлення перцю варто за умови теплої погоди, теплого ґрунту та повітря. Якщо температура повітря вночі опускається до +10-13°C, або стоїть прохолодна погода, рослини можуть виглядати пригніченими не через нестачу поживних речовин, а через несприятливі зовнішні умови. У такому випадку краще почекати, поки потеплішає, і тільки потім проводити підживлення.