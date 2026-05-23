Як із віком зберегти кістки міцними

Пік кісткової маси людина зазвичай досягає приблизно у 25 років. Після цього організм переходить у режим «підтримки того, що є», розповіло видання The Washington Post, але це не означає, що зміни неможливі, все навпаки.

Кістка є живою тканиною, яка постійно перебудовується. Вона реагує на навантаження, харчування та спосіб життя, а отже, може ставати міцнішою чи слабшою залежно від наших звичок. Профілактика здоров’я кісток — не одна дія, а набір щоденних рішень, які працюють у комплексі.

Рух будує кістки

Якщо обрати один найважливіший інструмент для здоров’я кісток, то це фізична активність. Кістки реагують на навантаження так само як м’язи, коли ми рухаємось, підіймаємо вагу чи створюємо ударне навантаження, у тканині запускається сигнал до зміцнення. Це збільшує щільність кісток. Найефективнішими вважаються:

силові тренування з поступовим збільшенням ваги

вправи з власною вагою, як от присідання чи планки

ходьба, біг, танці, сходи

помірні стрибкові навантаження

Варто приділяти 30–40 хв навантаження 3–4 рази на тиждень, а ще краще частіше. Важливо не «легкість», а поступове збільшення опору, менше повторів, але більша вага працюють ефективніше для кісток.

Їжа як фундамент

Харчування для кісток не є чимось окремим від загального здорового раціону. Один із найкращих прикладів — середземноморський тип харчування, у ньому багато овочів, фруктів, цільних злаків, бобових, горіхів, насіння та оливкової олії, а також помірна кількість риби та молочних продуктів.

Окрему роль відіграє білок, він допомагає підтримувати і м’язи, і кісткову масу. Орієнтовна норма становить приблизно 1–1,2 г на кілограм маси тіла на добу.

Також важливий кальцій (приблизно 1000–1200 мг/день) і вітамін D (приблизно 600–800 IU/день). Кальцій найкраще отримувати з їжі, а вітамін D із поєднання харчування та сонця. Добавки мають сенс лише тоді, коли є доведений дефіцит. Якщо його немає, додаткове приймання не є бонусом.

Вага тіла

У розмовах про здоров’я часто звучить ідея зниження ваги, але для кісток усе складніше. Занадто низька маса тіла означає менше навантаження на скелет, а отже менше стимулів для його зміцнення. Люди з дуже низьким індексом маси тіла мають вищий ризик переломів.

Важливий не лише показник ваги, а й склад тіла. М’язи відіграють ключову роль, чим їх більше, тим активніше вони стимулюють кісткову тканину.

При цьому агресивне схуднення з дефіцитом калорій та підвищеними навантаженнями може навіть підвищувати ризик стресових переломів. Це дуже актуально під час швидких змін ваги чи приймання препаратів для її зниження, у таких випадках важливо контролювати харчування разом із лікарем.

Шкідливі фактори

Є дві звички, які напряму впливають на стан скелета:

куріння: нікотин уповільнює відновлення кісток і робить їх крихкішими

надмірне вживання алкоголю: пригнічує утворення нової кісткової тканини

Регулярне споживання трьох і більше алкогольних напоїв на день підвищує ризик переломів.

«Чарівні» добавки

Популярні тренди, як от вітамін K, колаген або вібраційні платформи, мають привабливий вигляд, але наукова база що до них поки обмежена. Існує деякий вплив на окремі маркери обміну кісткової тканини, але довгострокових доказів, що вони дійсно знижують ризик переломів, немає.

Шкоди від їхнього вживання може й не бути, але й «чарівного ефекту» теж. У випадку ризику остеопорозу ефективнішими залишаються перевірені медичні методи, зокрема препарати для зниження руйнування кісток або підвищення їхньої щільності за призначенням лікаря.

Здоров’я кісток — це не окремий проєкт і не короткий курс «для профілактики», а щоденна система звичок, яка формується роками. Кісткова тканина постійно перебудовується і саме це дає нам шанс впливати на неї в будь-якому віці.

