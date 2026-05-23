ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

Рецепт пирога з тонкого тіста та сиру

Пиріг із тонких листів тіста та бринзи — це ніжна, рум’яна випічка, що поєднує прості інгредієнти та «вау» ефект з першого шматочка.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Пиріг із сиром instagram.com/gatim_zi_de_zi

Пиріг із сиром instagram.com/gatim_zi_de_zi / © Instagram

Останнім часом рецепти з мінімальною кількістю кроків і доступними продуктами стають справжніми фаворитами, бо їх легко повторити вдома. Саме про такий рецепт розповіли на сторінці Gătim zi de zi cu Natalia і запропонували варіант пирога з тонкого тіста та сиру — страви, яка поєднує ніжну текстуру, солонувату сирну начинку та легку солодку нотку у тісті.

Пиріг із сиром instagram.com/gatim_zi_de_zi / © Instagram

Пиріг із сиром instagram.com/gatim_zi_de_zi / © Instagram

Інгредієнти

  • вершкове масло 10 г

  • тонке тісто (1 упаковка) 400 г

Для начинки

  • яйця 4 шт.

  • молоко 200 мл

  • розтоплене масло 50 г

  • олія 30 мл

  • цукор 2 ст. л

  • сіль ½ ч. л

  • зернистий сир 150 г

Пиріг із сиром instagram.com/gatim_zi_de_zi / © Instagram

Пиріг із сиром instagram.com/gatim_zi_de_zi / © Instagram

Приготування

  1. Почніть із підготовки форми, її потрібно злегка змастити вершковим маслом, щоб випічка вийшла рум’яною та легко відділялася після запікання.

  2. Тонке тісто, попередньо розморожене, розділіть навпіл.

  3. Кожну частину наріжте скибками приблизно по 1,5 см.

  4. Першу половину тіста викладіть у форму та рівномірно розподіліть шматочки.

  5. Окремо приготуйте заливку, а саме яйця змішайте з молоком, цукром, сіллю, розтопленим маслом та олією до однорідної консистенції.

  6. Сир розімніть виделкою, він має залишитися трохи текстурним.

  7. Половину яєчної суміші вилийте на шар тіста, потім рівномірно розподіліть сирну начинку.

  8. Далі викладіть другу половину нарізаного тіста та залийте рештою яєчної суміші.

  9. Легко притисніть зверху ложкою, щоб заливка рівномірно розподілилася між шарами.

  10. Випікайте у попередньо розігрітій духовці за 180°C приблизно 45 хв, доки верх не стане золотистим і апетитно рум’яним.

Пиріг з тонкого тіста та сиру — приклад того, як із кількох простих інгредієнтів можна створити смачну та ароматну страву. Вона не вимагає складних навичок, але дарує той самий домашній настрій, за який ми так любимо випічку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie