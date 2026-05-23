Рецепт пирога з тонкого тіста та сиру

Пиріг із сиром instagram.com/gatim_zi_de_zi / © Instagram

Останнім часом рецепти з мінімальною кількістю кроків і доступними продуктами стають справжніми фаворитами, бо їх легко повторити вдома. Саме про такий рецепт розповіли на сторінці Gătim zi de zi cu Natalia і запропонували варіант пирога з тонкого тіста та сиру — страви, яка поєднує ніжну текстуру, солонувату сирну начинку та легку солодку нотку у тісті.

Інгредієнти

вершкове масло 10 г

тонке тісто (1 упаковка) 400 г

Для начинки

яйця 4 шт.

молоко 200 мл

розтоплене масло 50 г

олія 30 мл

цукор 2 ст. л

сіль ½ ч. л

зернистий сир 150 г

Приготування

Почніть із підготовки форми, її потрібно злегка змастити вершковим маслом, щоб випічка вийшла рум’яною та легко відділялася після запікання. Тонке тісто, попередньо розморожене, розділіть навпіл. Кожну частину наріжте скибками приблизно по 1,5 см. Першу половину тіста викладіть у форму та рівномірно розподіліть шматочки. Окремо приготуйте заливку, а саме яйця змішайте з молоком, цукром, сіллю, розтопленим маслом та олією до однорідної консистенції. Сир розімніть виделкою, він має залишитися трохи текстурним. Половину яєчної суміші вилийте на шар тіста, потім рівномірно розподіліть сирну начинку. Далі викладіть другу половину нарізаного тіста та залийте рештою яєчної суміші. Легко притисніть зверху ложкою, щоб заливка рівномірно розподілилася між шарами. Випікайте у попередньо розігрітій духовці за 180°C приблизно 45 хв, доки верх не стане золотистим і апетитно рум’яним.

Пиріг з тонкого тіста та сиру — приклад того, як із кількох простих інгредієнтів можна створити смачну та ароматну страву. Вона не вимагає складних навичок, але дарує той самий домашній настрій, за який ми так любимо випічку.

