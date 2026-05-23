РФ вдарила ракетами по центру міста: «прилетіло» у парк та спортивний зал серед будинків (фото)

Удар по місту Балаклія. / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

«Армія РФ завдала кілька ударів ракетами по центральній частині міста. Поранень зазнали три жінки 23, 35 та 47 років», — йдеться у повідомленні.

Одна ракета поцілила у будівлю спортивного залу, що розташований поряд з багатоквартирними житловими будинками. Внаслідок «прильоту» будівлю було повністю знищено. Крім того, пошкоджень зазнали припарковані транспортні засоби та скління прилеглих будівель.

Другий удар ракети стався землю на території центрального парку. Пошкоджено припарковані транспортні засоби та скління будівель.

Фото наслідків

Троє людей отримали поранення від ворожих обстрілів по місту Балаклія. / © Національна поліція України

Нагадаємо, вдень 23 травня РФ вдарила дроном по людях під час траурної процесії у Сумах. Росіяни атакували FPV-дроном. Влучання сталося в проїжджу частину, поруч з автобусом. Одна людина загинула.

