РФ вдарила ракетами по центру міста: «прилетіло» у парк та спортивний зал серед будинків (фото)
РФ завдала кілька ударів ракетами просто про центру міста.
У суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
«Армія РФ завдала кілька ударів ракетами по центральній частині міста. Поранень зазнали три жінки 23, 35 та 47 років», — йдеться у повідомленні.
Одна ракета поцілила у будівлю спортивного залу, що розташований поряд з багатоквартирними житловими будинками. Внаслідок «прильоту» будівлю було повністю знищено. Крім того, пошкоджень зазнали припарковані транспортні засоби та скління прилеглих будівель.
Другий удар ракети стався землю на території центрального парку. Пошкоджено припарковані транспортні засоби та скління будівель.
Фото наслідків
Нагадаємо, вдень 23 травня РФ вдарила дроном по людях під час траурної процесії у Сумах. Росіяни атакували FPV-дроном. Влучання сталося в проїжджу частину, поруч з автобусом. Одна людина загинула.