У Латвії впав і вибухнув безпілотник: що відомо про інцидент

У суботу, 23 травня, безпілотник впав у озеро Дридзіс у муніципалітеті Краслава, що у Латвії, та вибухнув. Інформації про постраждалих немає.

Про це заявила Державна поліція, повідомляє LRT.

Зазначається, що інформацію про падіння БпЛА надійшло від мешканців Комбульського округу. Дрон вибухнув після зіткнення з водою. У поліції повідомили, у результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці було знайдено уламки, які, ймовірно, належать безпілотному літальному апарату.

За даними влади, сенсори не виявили безпілотника, який перетнув повітряний простір Латвії. Саме тому сповіщення про потенційну загрозу не було надіслано.

Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Латвії Евіка Сіліня заявила, що очікую від відповідних служб детальнішої інформації про обставини інциденту та подальші дії.

Розповідь очевидця

Вадим Степанов розповів, що бачив падіння дрона, адже у той момент рибалив на озері.

«Спочатку я подумав, що це „кукурудзяний лайнер“ (літак Ан-2 — Ред.). Звук був схожий на мопед. Потім я зрозумів, що щось не так. Він пролетів над озером, розвернувся, пролетів над островом, а потім у нього вимкнувся двигун, він упав в озеро та вибухнув. Я був приблизно за кілометр чи милю», — розповів він.

Зауважимо, озеро Дридзіс розташоване приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю та приблизно за 100 км від кордону з Росією.

Атака дронів на Латвію

7 травня іноземні безпілотники потрапили до повітряного простору Латвії. У кількох районах країни оголосили попередження про небезпеку. Два дрони впали на території Латгалії. Вони були українськими.

Окрім того, один БпЛА «прилетів» на територію нафтосховища у місті Резекне. Виникла пожежа. Її вдалося швидко локалізувати — відкритого займання не зафіксували.

Згодом через вибухи дронів на нафтобазі міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку. З його слів, цей інцидент - відповідальність як військового керівництва, так і його особисто «як політичного лідера».

