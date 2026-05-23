Гороскоп на 24 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна ділитися з ким-небудь своїми секретами

Один із найскладніших днів місячного календаря, коли сили зла виходять на поверхню і впливають на наш настрій і життя загалом.

Міла Корольова
Бузок на тлі млина / © Associated Press

Життєва стратегія цієї місячної доби — максимальна обережність: незважаючи на вихідний, не можна не тільки спілкуватися з оточенням, а й узагалі йти з дому.

Небажано ділитися з ким-небудь своїми секретами, а, ставши володарями чужих таємниць, краще одразу ж про них забути — їхнє оприлюднення виявиться не тільки неблагородним, а й небезпечним.

Овен

Правильна позиція цього дня — споглядальна: потрібно якомога більше спостерігати і якомога менше діяти, тоді вам вдасться зробити важливі висновки про ситуацію, в якій ви перебуваєте, і людей поруч.

Телець

Негативні емоції, будучи виплеснутими на близьких — і не дуже — людей, завдадуть серйозної енергетичної шкоди не стільки їм, скільки вам самим, тож є сенс посилено стримувати їх.

Близнята

Будь-який негатив цього дня негативно позначиться на вашій аурі, тому необхідно уникати його будь-якими способами: найкраще — зосередитися на тому, що приносить виключно позитивні емоції.

Рак

Стрибки настрою, які спостерігатимуться у представників знака в цей час, можуть ускладнити стосунки з близькими людьми, тож не варто йти на поводі у свого нестабільного емоційного стану.

Лев

Особливу увагу необхідно приділити близьким людям, на яких ви останнім часом звертаєте не так багато уваги, як вони на те заслуговують — вихідний день сприятливий для виправлення ситуації.

Діва

Будь-яка дрібниця цього дня може викликати цілу бурю негативних емоцій, тому рекомендується не накручувати себе через дурниці, а максимально абстрагуватися від усього, що навіть потенційно може вас засмутити.

Терези

Будь-яке втручання в чужий конфлікт, особливо продиктоване благими намірами, приведе не до раю, як ми звикли очікувати, а до пекла — тобто, зробить вас винними в конфліктах, до яких ви не маєте стосунку.

Скорпіон

Напруженість накопичуватиметься від самого ранку і до вечора може вилитися у справжній емоційний вибух — щоб подібного не сталося, намагайтеся обмежити спілкування з іншими — навіть близькими — людьми.

Стрілець

Найкращий спосіб позбутися поганого настрою — робота, тому цього дня, незважаючи на його вихідний статус, постарайтеся завантажити себе нею максимально — так, щоб не було часу відволіктися від неї

Козоріг

У жодному разі не можна налаштовувати себе на негатив: якщо ви від самого ранку почнете навіювати собі, що з вами відбуватимуться тільки хороші та приємні події, саме так воно і станеться насправді.

Водолій

Найнесподіванішим чином на вас може нахлинути невдоволення собою і своїм життям, коли буде здаватися, що ви все робите не так, як треба, — на щастя, це всього лише вплив енергій дня, і вже завтра все мине.

Риби

Близькі можуть поводитися неадекватно, чим цілий день викликатимуть роздратування і виводитимуть вас із себе: намагайтеся зрозуміти, що таким чином вони привертають до себе вашу увагу, і будьте до них поблажливими.

