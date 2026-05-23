Доньку Дональда Трампа збиралися вбити: у США розкрили змову терористів
На Іванку Трамп готували замах, який міг стати частиною помсти за ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані. Підозрюваного терориста вже затримали, але деталі справи викликають нові запитання.
На доньку президента США Дональда Трампа — Іванку Трамп — готували замах. Її збирався вбити терорист з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у межах змови і помститися за смерть свого наставника.
Про це повідомляє New York Post.
На Іванку Трамп готували замах: що відомо
Як стало відомо виданню The Post, донька президента США Іванка Трамп стала мішенню для замаху з боку терориста, який пройшов підготовку у КВІР.
За словами джерел, обіцянку вбити Іванку Трамп дав 32-річний Мохаммед Багер Саад Дауд Аль-Сааді. Його нещодавно схопили. У терориста було креслення будинку у Флориді, в якому живе Іванка Трамп.
Ймовірно, громадянин Ірану націлився на сім’ю президента Дональда Трампа у відповідь на вбивство іранського воєначальника Касема Сулеймані. Його сили США ліквідували безпілотником шість років тому в Багдаді.
«Після вбивства Касема він ходив і казав людям: „Нам треба вбити Іванку, щоб знищити дім Трампа так само як він знищив наш будинок“», — повідомив ексзаступник військового аташе посольства Іраку у Вашингтоні Ентіфад Канбар.
У посольстві Іраку додали, що чули про плани терориста вбити Іванку Трамп.
У соцмережі X затриманий терорист опублікував фотографію карти з анклавом у Флориді, де в Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера є будинок. У публікації була погроза з таким текстом: «Я кажу американцям: подивіться на цю картинку і знайте, що ані ваші палаци, ані Секретна служба вас не захистять. Зараз ми перебуваємо на стадії стеження та аналізу. Я ж казав вам, наша помста — лише питання часу».
Аль-Сааді є високопоставленою фігурою в ірано-іракських терористичних колах. Його заарештували у Туреччині 15 травня та екстрадували до США.
У США Аль-Сааді висунули звинувачення у 18 нападах та спробах організації нападів у Європі та США.
Міністерство юстиції США повідомляло, що саме він стояв за нападами на американські та єврейські об’єкти, включно з банком Bank of New York Mellon в Амстердамі у березні, нападом з ножем на двох євреїв у Лондоні у квітні та стріляниною у будівлі консульства США у Торонто у березні 2026 року.
За повідомленням урядовців, Аль-Сааді планував, координував та міг брати на себе відповідальність за напади на євреїв, зокрема, за вибух у синагозі в Льєжі, підпал храму в Роттердамі тощо. Все це терорист робить нібито у відповідь на війну на Близькому Сході.
44-річна Іванка прийняла ортодоксальний юдаїзм у 2009 році. Аль-Сааді може бути агентом як «Катаїб Хезболла», так і КВІР.
Підозрюваний терорист, який також нібито має зв’язки з ліванською воєнізованою силою «Хезболла», зараз перебуває в одиночній камері в Столичному слідчому ізоляторі в Брукліні. Також там перебуває венесуельський диктатор Ніколас Мадуро.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам Fox News заявив про свою величезну популярність в Ізраїлі.
Посилаючись на невідомі результати опитування, згідно з якими його підтримка в країні нібито становить 99%, він жартома припустив, що після завершення американської президентської каденції міг би висунути свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.
Коментуючи нещодавню телефонну розмову з чинним ізраїльським прем’єром Беньяміном Нетаньягу, американський лідер також висловив думку, що Нетаньягу недооцінюють у власній країні як голову уряду воєнного часу.