Доньку Дональда Трампа збиралися вбити: у США розкрили змову терористів

На доньку президента США Дональда Трампа — Іванку Трамп — готували замах. Її збирався вбити терорист з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у межах змови і помститися за смерть свого наставника.

Про це повідомляє New York Post.

Як стало відомо виданню The Post, донька президента США Іванка Трамп стала мішенню для замаху з боку терориста, який пройшов підготовку у КВІР.

За словами джерел, обіцянку вбити Іванку Трамп дав 32-річний Мохаммед Багер Саад Дауд Аль-Сааді. Його нещодавно схопили. У терориста було креслення будинку у Флориді, в якому живе Іванка Трамп.

Ймовірно, громадянин Ірану націлився на сім’ю президента Дональда Трампа у відповідь на вбивство іранського воєначальника Касема Сулеймані. Його сили США ліквідували безпілотником шість років тому в Багдаді.

«Після вбивства Касема він ходив і казав людям: „Нам треба вбити Іванку, щоб знищити дім Трампа так само як він знищив наш будинок“», — повідомив ексзаступник військового аташе посольства Іраку у Вашингтоні Ентіфад Канбар.

У посольстві Іраку додали, що чули про плани терориста вбити Іванку Трамп.

У соцмережі X затриманий терорист опублікував фотографію карти з анклавом у Флориді, де в Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера є будинок. У публікації була погроза з таким текстом: «Я кажу американцям: подивіться на цю картинку і знайте, що ані ваші палаци, ані Секретна служба вас не захистять. Зараз ми перебуваємо на стадії стеження та аналізу. Я ж казав вам, наша помста — лише питання часу».

Аль-Сааді є високопоставленою фігурою в ірано-іракських терористичних колах. Його заарештували у Туреччині 15 травня та екстрадували до США.

У США Аль-Сааді висунули звинувачення у 18 нападах та спробах організації нападів у Європі та США.

Міністерство юстиції США повідомляло, що саме він стояв за нападами на американські та єврейські об’єкти, включно з банком Bank of New York Mellon в Амстердамі у березні, нападом з ножем на двох євреїв у Лондоні у квітні та стріляниною у будівлі консульства США у Торонто у березні 2026 року.

За повідомленням урядовців, Аль-Сааді планував, координував та міг брати на себе відповідальність за напади на євреїв, зокрема, за вибух у синагозі в Льєжі, підпал храму в Роттердамі тощо. Все це терорист робить нібито у відповідь на війну на Близькому Сході.

44-річна Іванка прийняла ортодоксальний юдаїзм у 2009 році. Аль-Сааді може бути агентом як «Катаїб Хезболла», так і КВІР.

Підозрюваний терорист, який також нібито має зв’язки з ліванською воєнізованою силою «Хезболла», зараз перебуває в одиночній камері в Столичному слідчому ізоляторі в Брукліні. Також там перебуває венесуельський диктатор Ніколас Мадуро.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам Fox News заявив про свою величезну популярність в Ізраїлі.

Посилаючись на невідомі результати опитування, згідно з якими його підтримка в країні нібито становить 99%, він жартома припустив, що після завершення американської президентської каденції міг би висунути свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.

Коментуючи нещодавню телефонну розмову з чинним ізраїльським прем’єром Беньяміном Нетаньягу, американський лідер також висловив думку, що Нетаньягу недооцінюють у власній країні як голову уряду воєнного часу.

