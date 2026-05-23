Британський контент-мейкер, який заробляє на купівлі аукціонних ящиків із загубленим багажем, розповів про одну зі своїх найцінніших знахідок — предмет одягу вартістю близько 1 800 доларів, який він вирішив залишити собі.

Про це він розповів Unilad.

Йдеться про 26-річного Скотта Фенсома, який регулярно купує невитребувані валізи з аукціонів і розпаковує їх для контенту в соцмережах, зокрема в TikTok.

У Великій Британії багаж, який пасажири не забирають протягом приблизно трьох місяців, може бути виставлений на аукціон, і саме так Фенсом отримує свої «таємничі коробки».

За його словами, в одному з ящиків він знайшов дизайнерський жилет вартістю близько 1 800-1 900 доларів, який належав бренду Prada. Річ він залишив собі, пояснивши це тим, що не готовий витрачати подібні суми на одяг, але не хоче втрачати таку знахідку.

Жилет, що знайшов Скотт / © Unilad

Окрім цього, контент-мейкер регулярно знаходить у багажі інші цінні речі — від техніки до брендового взуття, включно з iPad, AirPods та кросівками Nike.

Він також згадав випадок, коли спочатку вважав, що знайшов браслет вартістю понад 10 тисяч доларів, однак після перевірки ювелірами з’ясувалося, що це підробка, виготовлена ще у 1970-х роках.

Попри іноді дорогі знахідки, Фенсом каже, що навіть речі вартістю близько 70 доларів мають значення для його бізнес-моделі, адже сума дрібних продажів з часом формує прибуток.

Він також визнає, що інколи відчуває співчуття до власників загублених речей, але зазначає, що більшість багажу має реєстрацію і шанси на повернення існують, якщо люди звертаються вчасно.

Творець контенту також згадав, як відкрив «огидний» предмет, який «ледь не змусив його знудити».

«Майже коли я починав, ми знайшли цю діжку для зберігання, а в ній були ферментовані рибні кістки», – пояснив він. «Це було так огидно, я не знав, що це таке, а потім усі коментатори почали казати, що це ферментовані рибні кістки. Мабуть, це було для якоїсь страви чи чогось такого. Спочатку його запах не відчувався, бо він був у шовковому контейнері, але оскільки я записую відео в TikTok, мені довелося його відкрити. Мене мало не знудило. Це було огидно».

