Блогер викупив загублену валізу та знайшов річ вартістю $1800 — фото
Скотт Фенсом розповів про знахідку у багажі з аеропорту.
Британський контент-мейкер, який заробляє на купівлі аукціонних ящиків із загубленим багажем, розповів про одну зі своїх найцінніших знахідок — предмет одягу вартістю близько 1 800 доларів, який він вирішив залишити собі.
Про це він розповів Unilad.
Йдеться про 26-річного Скотта Фенсома, який регулярно купує невитребувані валізи з аукціонів і розпаковує їх для контенту в соцмережах, зокрема в TikTok.
У Великій Британії багаж, який пасажири не забирають протягом приблизно трьох місяців, може бути виставлений на аукціон, і саме так Фенсом отримує свої «таємничі коробки».
За його словами, в одному з ящиків він знайшов дизайнерський жилет вартістю близько 1 800-1 900 доларів, який належав бренду Prada. Річ він залишив собі, пояснивши це тим, що не готовий витрачати подібні суми на одяг, але не хоче втрачати таку знахідку.
Окрім цього, контент-мейкер регулярно знаходить у багажі інші цінні речі — від техніки до брендового взуття, включно з iPad, AirPods та кросівками Nike.
Він також згадав випадок, коли спочатку вважав, що знайшов браслет вартістю понад 10 тисяч доларів, однак після перевірки ювелірами з’ясувалося, що це підробка, виготовлена ще у 1970-х роках.
Попри іноді дорогі знахідки, Фенсом каже, що навіть речі вартістю близько 70 доларів мають значення для його бізнес-моделі, адже сума дрібних продажів з часом формує прибуток.
Він також визнає, що інколи відчуває співчуття до власників загублених речей, але зазначає, що більшість багажу має реєстрацію і шанси на повернення існують, якщо люди звертаються вчасно.
Творець контенту також згадав, як відкрив «огидний» предмет, який «ледь не змусив його знудити».
«Майже коли я починав, ми знайшли цю діжку для зберігання, а в ній були ферментовані рибні кістки», – пояснив він. «Це було так огидно, я не знав, що це таке, а потім усі коментатори почали казати, що це ферментовані рибні кістки. Мабуть, це було для якоїсь страви чи чогось такого. Спочатку його запах не відчувався, бо він був у шовковому контейнері, але оскільки я записую відео в TikTok, мені довелося його відкрити. Мене мало не знудило. Це було огидно».
