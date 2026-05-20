Чоловік намацав в штанах те, що зробило його мільйонером: що це було

Гравець у лотерею з американського штату Нью-Джерсі виграв 5,9 мільйона доларів, знайшовши виграшний білет у кишені старих штанів у шафі. Чоловік виявив знахідку всього за вісім днів до закінчення терміну дії квитка та встиг офіційно оформити отримання призу.

Про це повідомляє People.

Виграшний квиток гри Pick-6 був проданий 22 травня 2025 року на заправці Eisenhower Exxon у місті Роузленд (округ Ессекс). Згідно з правилами лотереї Нью-Джерсі, учасники мають рівно один рік із моменту проведення розіграшу, щоб заявити свої права на виграш. Особу переможця компанія публічно не розголошує.

Минулого місяця організатори лотереї оголосили, що джекпот у розмірі 5,9 мільйона доларів досі залишається незатребуваним. Після цього повідомлення майбутній переможець, який часто заїжджає на згадану заправку, поспілкувався з її працівниками.

«Хоча вони точно не знали, хто переможець, вони знали, що лише кілька їхніх постійних гравців обрали Pick-6 як свою улюблену гру, і сказали йому перевірити все ще раз», — йдеться у заяві представників лотереї.

Почувши пораду персоналу, чоловік повернувся додому та почав детально обшукувати всі місця, де міг залишити квиток. Перевіривши кімнати, він оглянув речі у шафі та почав перевіряти кишені одягу. В одній із кишень штанів лежав зім’ятий лотерейний білет Pick-6.

Переконавшись у справжності квитка, власник одразу відвіз його до штаб-квартири лотереї, куди прибув опівдні 14 травня. Організатори розіграшу використали цей випадок, щоб нагадати усім учасникам про необхідність регулярної перевірки своїх білетів.

«Як завжди, лотерея Нью-Джерсі нагадує гравцям перевіряти свої квитки. Хоча неотримані джекпоти трапляються рідко, багато невеликих квитків залишаються незатребуваними в шухлядах та кишенях місяцями або роками, хоча їх можна було б обміняти на готівку!» — написали чиновники.

У лотереї Нью-Джерсі також уточнили, що перевірити бланки на наявність виграшу можна в будь-якій офіційній точці продажу або самостійно за допомогою камери смартфона через спеціальний мобільний застосунок.

