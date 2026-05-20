Атмосфера вибухає: синоптики назвали дату, коли погода в Україні зіпсується ще більше та небезпечні регіони

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 травня / © ТСН

У четвер, 21 травня, в Україні синоптики прогнозують переважно теплу, але доволі нестабільну погоду із грозовими дощами та шквалистим вітром у більшості областей. На тлі загального літнього потепління лише північно-східна частина країни уникне суттєвих опадів, тоді як у західних регіонах очікується незначне зниження температури.

Погода в Україні 21 травня

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що на День вишиванки в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Опадів не передбачається лише на північному сході країни — у Харківській, Луганській та Сумській областях.

Температура повітря протягом дня очікується в межах від +21 до +26 градусів тепла, на Лівобережжі повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла. У західних областях буде дещо прохолодніше: від +18 до +22 градусів тепла.

«У Києві вишиванки завтра можна одягати різні, все одно буде гарно і під дощем, і під сонцем) у столиці — короткочасні дощі, грози, вдень до +26 градусів. Краще з коротшим рукавом або з тонкого полотна)», — зазначає Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, сьогодні та завтра, 21 травня, синоптична ситуація в регіоні залишатиметься нестабільною та вибухонебезпечною. Через перебування області на лінії нестійкої погоди, у пікові години денного прогріву знову активізуються грозові процеси.

Це принесе з собою високу ймовірність небезпечних явищ, зокрема шквалистого посилення вітру до 17–22 м/с та локального граду. При цьому температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до позначок +23…+28 градусів вище нуля.

«19 травня, межа тепла і прохолоди проходила саме через Черкащину. Для кращої уяви — у Жашкові зареєстрували максимально денні +19°, а у Золотоноші майже спекотні +29°. Суха повітряна маса надходила аж із районів Афганістану та Пакистану. А прохолода панувала від Атлантики і до Туреччини. От якраз при зіткненні таких різних контрастних повітряних мас, атмосфера вибухає грозами», — зазначає синоптик.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 21 травня синоптичну ситуацію в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску з півдня та південного сходу, яке принесе типову для літа нестійку погоду. Очікується хмарна погода із проясненнями.

Вночі атмосферний фронт зумовить дощі у західних, південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У денні години через посилення конвекції зона опадів розшириться, тому помірні короткочасні дощі з грозами пройдуть майже по всій країні, за винятком північно-східної частини, де утримається суха погода.

У більшості регіонів нарешті встановиться справжнє літнє тепло. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +28 градусів тепла, на сході країни подекуди температура повітря прогріється до +31 градусу тепла.

Дещо свіжіше буде у західних областях, де нічна температура становитиме від +8 до +13 градусів тепла, а денна не перевищить +18…+23 градуси тепла. Вітер буде переважно північно-східний та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода в Україні 21 травня / © Укргідрометцентр

Разом із тим синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Удень 21 травня у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях пройдуть грози, а в окремих районах цих регіонів та у південно-західній частині країни можливі значні дощі, локальний град і шквалисте посилення вітру до 15–20 м/с.

Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, оскільки такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Попередження про погіршенн погодних умов в Україні 21 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 21 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +12 до +17 градусів вище нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть до +25…+27 градусів тепла.

Погода у Львові

У четвер, 21 травня, погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів зі сходу, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Протягом доби очікується хмарна погода з проясненнями.

Якщо вночі істотних опадів не передбачається, то вже вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, а також подекуди випаде град. Під час опадів можливе погіршення видимості на дорогах.

Вітер буде північно-західним та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, проте вранці та вдень місцями можливі сильні шквали до 15–20 м/с. На тлі цих процесів атмосферний тиск почне зростати, а відносна вологість повітря трохи знизиться.

У межах області нічна температура коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+22 градусів тепла. Безпосередньо у Львові вночі синоптики прогнозують від +9 до +11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +21 градусу тепла.

Через складні погодні умови в регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Синоптики попереджають про грози, град та шквали до 15–20 м/с діє як по місту, так і по всій території Львівської області вже з кінця доби 20 травня, а також протягом ранку та дня 21 травня.

Попередження про грози та шквали на Львівщині / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На 21 травня в Одесі та області синоптики прогнозують хмарну та вологу погоду. Якщо вночі на Одещині короткочасні дощі пройдуть лише місцями, то вдень опади охоплять увесь регіон, причому в окремих районах дощі будуть значними та супроводжуватимуться грозами.

В обласному центрі короткочасний дощ очікується протягом усієї доби, а в денні години він перейде у грозу. Через негоду на автошляхах області вдень можливе погіршення видимості до 1–2 кілометрів.

Вітер у регіоні переважатиме північно-східного напрямку та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Проте синоптики попереджають про перший рівень небезпечності: під час денних гроз по області місцями можливі сильні шквали до 15–17 м/с.

Попередженя про грози та шквали на Одещині 21 травня / © Укргідрометцентр

Температурні показники залишатимуться доволі комфортними. По області вночі стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів тепла.

У самій Одесі нічна температура становитиме +15…+17, а вдень очікується близько +22 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 21 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, вдень місцями пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7 — 12 м/с, місцями ймовірні пориви до 15 — 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

У Харкові вночі істотних опадів синоптики не прогнозують, проте вдень пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 21 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вночі пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються дощі із грозами, в окремих районах град. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, під час грози місцями шквал 15-20 м/с.

Температура по області становитиме:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень від +24 до +29 градусів тепла.

У місті Дніпро температура повітря коливатиметься:

вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів вище нуля.

