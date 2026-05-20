ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
6 хв

Атмосфера вибухає: синоптики назвали дату, коли погода в Україні зіпсується ще більше та небезпечні регіони

Погода 21 травня готує для українців справжні синоптичні гойдалки з грозовими дощами та спекою до +31 градуса.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 травня / © ТСН

У четвер, 21 травня, в Україні синоптики прогнозують переважно теплу, але доволі нестабільну погоду із грозовими дощами та шквалистим вітром у більшості областей. На тлі загального літнього потепління лише північно-східна частина країни уникне суттєвих опадів, тоді як у західних регіонах очікується незначне зниження температури.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 21 травня

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що на День вишиванки в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Опадів не передбачається лише на північному сході країни — у Харківській, Луганській та Сумській областях.

Температура повітря протягом дня очікується в межах від +21 до +26 градусів тепла, на Лівобережжі повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла. У західних областях буде дещо прохолодніше: від +18 до +22 градусів тепла.

«У Києві вишиванки завтра можна одягати різні, все одно буде гарно і під дощем, і під сонцем) у столиці — короткочасні дощі, грози, вдень до +26 градусів. Краще з коротшим рукавом або з тонкого полотна)», — зазначає Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, сьогодні та завтра, 21 травня, синоптична ситуація в регіоні залишатиметься нестабільною та вибухонебезпечною. Через перебування області на лінії нестійкої погоди, у пікові години денного прогріву знову активізуються грозові процеси.

Це принесе з собою високу ймовірність небезпечних явищ, зокрема шквалистого посилення вітру до 17–22 м/с та локального граду. При цьому температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до позначок +23…+28 градусів вище нуля.

«19 травня, межа тепла і прохолоди проходила саме через Черкащину. Для кращої уяви — у Жашкові зареєстрували максимально денні +19°, а у Золотоноші майже спекотні +29°. Суха повітряна маса надходила аж із районів Афганістану та Пакистану. А прохолода панувала від Атлантики і до Туреччини. От якраз при зіткненні таких різних контрастних повітряних мас, атмосфера вибухає грозами», — зазначає синоптик.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 21 травня синоптичну ситуацію в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску з півдня та південного сходу, яке принесе типову для літа нестійку погоду. Очікується хмарна погода із проясненнями.

Вночі атмосферний фронт зумовить дощі у західних, південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У денні години через посилення конвекції зона опадів розшириться, тому помірні короткочасні дощі з грозами пройдуть майже по всій країні, за винятком північно-східної частини, де утримається суха погода.

У більшості регіонів нарешті встановиться справжнє літнє тепло. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +28 градусів тепла, на сході країни подекуди температура повітря прогріється до +31 градусу тепла.

Дещо свіжіше буде у західних областях, де нічна температура становитиме від +8 до +13 градусів тепла, а денна не перевищить +18…+23 градуси тепла. Вітер буде переважно північно-східний та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода в Україні 21 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 травня / © Укргідрометцентр

Разом із тим синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Удень 21 травня у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях пройдуть грози, а в окремих районах цих регіонів та у південно-західній частині країни можливі значні дощі, локальний град і шквалисте посилення вітру до 15–20 м/с.

Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, оскільки такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Попередження про погіршенн погодних умов в Україні 21 травня / © Укргідрометцентр

Попередження про погіршенн погодних умов в Україні 21 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 21 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +12 до +17 градусів вище нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть до +25…+27 градусів тепла.

Погода у Львові

У четвер, 21 травня, погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів зі сходу, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Протягом доби очікується хмарна погода з проясненнями.

Якщо вночі істотних опадів не передбачається, то вже вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, а також подекуди випаде град. Під час опадів можливе погіршення видимості на дорогах.

Вітер буде північно-західним та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, проте вранці та вдень місцями можливі сильні шквали до 15–20 м/с. На тлі цих процесів атмосферний тиск почне зростати, а відносна вологість повітря трохи знизиться.

У межах області нічна температура коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+22 градусів тепла. Безпосередньо у Львові вночі синоптики прогнозують від +9 до +11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +21 градусу тепла.

Через складні погодні умови в регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Синоптики попереджають про грози, град та шквали до 15–20 м/с діє як по місту, так і по всій території Львівської області вже з кінця доби 20 травня, а також протягом ранку та дня 21 травня.

Попередження про грози та шквали на Львівщині / © Укргідрометцентр

Попередження про грози та шквали на Львівщині / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На 21 травня в Одесі та області синоптики прогнозують хмарну та вологу погоду. Якщо вночі на Одещині короткочасні дощі пройдуть лише місцями, то вдень опади охоплять увесь регіон, причому в окремих районах дощі будуть значними та супроводжуватимуться грозами.

В обласному центрі короткочасний дощ очікується протягом усієї доби, а в денні години він перейде у грозу. Через негоду на автошляхах області вдень можливе погіршення видимості до 1–2 кілометрів.

Вітер у регіоні переважатиме північно-східного напрямку та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Проте синоптики попереджають про перший рівень небезпечності: під час денних гроз по області місцями можливі сильні шквали до 15–17 м/с.

Попередженя про грози та шквали на Одещині 21 травня / © Укргідрометцентр

Попередженя про грози та шквали на Одещині 21 травня / © Укргідрометцентр

Температурні показники залишатимуться доволі комфортними. По області вночі стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів тепла.

У самій Одесі нічна температура становитиме +15…+17, а вдень очікується близько +22 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 21 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, вдень місцями пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7 — 12 м/с, місцями ймовірні пориви до 15 — 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

У Харкові вночі істотних опадів синоптики не прогнозують, проте вдень пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 21 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вночі пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються дощі із грозами, в окремих районах град. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, під час грози місцями шквал 15-20 м/с.

Температура по області становитиме:

  • вночі від +13 до +18 градусів тепла;

  • вдень від +24 до +29 градусів тепла.

У місті Дніпро температура повітря коливатиметься:

  • вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів вище нуля.

Раніше експерти розповіли, як найсильніший за 150 років Ель-Ніньйо змінить погоду.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie