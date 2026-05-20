Учені встановили місце поховання найдавнішої жительки Британії

Печера Хінінг-Вуд-Боун-Кейв / © Університет Центрального Ланкаширу

Реклама

Археологи встановили, що найдавніші людські останки, знайдені на півночі Британії, належали дівчинці віком від 2,5 до 3,5 років. Вона жила близько 11 тисяч років тому — незабаром після закінчення останнього льодовикового періоду.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the Prehistoric Society (PPS).

Останки виявили в печері Хінінг-Вуд-Боун-Кейв у графстві Камбрія під час розкопок, які проводив місцевий археолог-самоук Мартін Стейблс.

Реклама

Через три роки після знахідки міжнародна група вчених під керівництвом фахівців із Університету Центрального Ланкаширу змогла витягти ДНК із останків. Аналіз показав, що дитина була дівчинкою та померла у віці приблизно 2,5-3,5 років.

За словами керівника дослідження Ріка Петерсона, це перший випадок, коли вченим вдалося так точно визначити стать та вік дитини, що померла настільки давно.

Дівчинку назвали «Осік Ласс» («дівчинка з Урсвіка») — за місцевою діалектною назвою села Грейт-Урсвік, поряд з якою знаходиться печера.

Додаткові знахідки підтвердили, що печера використовувалася саме як місце поховання. Археологи виявили прикраси віком близько 11 тисяч років: намистини та зуб оленя з просвердленим отвором.

Реклама

Дослідження також показало, що в печері було навмисно поховано щонайменше вісім людей у різні епохи. Найпізніші поховання відносяться до раннього бронзового віку (близько 4 тисяч років тому), інші — до неоліту (приблизно 5,5 тисяч років тому).

Вчені відзначають, що серед мисливців-збирачів печери нерідко сприймаються як «вхід у світ духів», і це може пояснювати їхнє використання для поховань у ранньому мезоліті Північної Європи.

Подібні знахідки дуже рідкісні для північної Британії: льодовики сильно змінили ландшафт регіону та знищили багато слідів стародавніх поселень. До цього найдавнішими людськими останками на півночі країни вважалося поховання віком близько 10 тисяч років, знайдене в печері Кентс-Бенк у 2013 році.

Нагадаємо, у столиці Естонії з-під землі дістали 660-річний корабель, який може змінити уявлення про середньовічне суднобудування.

Реклама

Новини партнерів