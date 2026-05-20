Чому «Шахеди» прориваються аж на Закарпаття: Ігнат відповів

Юрій Ігнат

Після чергових масованих атак РФ українці почали активно обговорювати у соцмережах, як дрони можуть долітати до західних областей України, зокрема аж до Закарпаття, попри роботу ППО.

Чому «Шахеди» долітають до Закарпаття, пояснив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передають Новини.LIVE.

На його думку, удари по найбільш віддаленому і найменш постраждалому від атак РФ регіону можуть мати показовий характер. Зокрема, для нового угорського уряду.

«Дивно, багато хто обговорює це питання про Закарпатську область. Тільки змінилося там (в Угорщині — Ред.) керівництво політичне — одразу туди прилетіли дрони. Показово. Закарпатський регіон був дійсно один з найменш постраждалих від російських атак», — зауважив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що з кожним разом збивати ворожі безпілотники стає дедалі складніше. Навіть за допомогою гелікоптерів чи винищувачів F-16.

«Таке буває. І не раз дрону вдається уникати (сили ППО — Ред.). Можна довго ганятися за одним дроном. Потім він пірнає у хмару. Його не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару. Вже доведено, що „Шахеди“ можуть маневрувати, бачачи якусь загрозу, що в них якісь датчики стоять, які можуть маневрувати. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів», — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, 13 травня Закарпаття пережило наймасованішу атаку дронів від початку великої війни. Вперше за час повномасштабного вторгнення вибухи лунали в Ужгороді.

