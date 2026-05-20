Чисте повітря вбиває Гольфстрім: вчені знайшли парадокс, який загрожує Європі екстремальним холодом

Північна Європа може зіткнутися з екстремальним похолоданням через колапс Гольфстріму

Скорочення викидів діоксиду сірки та чорного вуглецю допомагає людству дихати вільніше, проте одночасно штовхає ключові океанічні течії до катастрофічного колапсу.

Про цей феномен пише Daily Mail із посиланням на нове дослідження кліматологів.

За даними вчених, заходи з очищення повітря відчутно послаблюють Атлантичну меридіональну перекидну циркуляцію (АМПЦ) — гігантську мережу глобальних океанічних течій, найвідомішою частиною якої є Гольфстрім. Якщо ця система зупиниться, температура в Північній Європі стрімко впаде, що фактично занурить Велику Британію та сусідні країни в «новий льодовиковий період».

Як працює океанічний конвеєр

АМПЦ функціонує як гігантська конвеєрна стрічка, що переносить тепло, вуглець і поживні речовини по всьому світу. «Двигуном» цієї системи є процес формування дуже холодної, щільної та солоної води в Арктиці. Охолоджуючись, вона опускається на дно океану та затягує за собою теплі маси з Атлантики, змушуючи всю мережу безперервно рухатися.

Цей механізм підтримував стабільність клімату протягом останніх 6000 років. Проте сьогодні через глобальне потепління льодовики Гренландії тануть, скидаючи в океан мільйони тонн прісної води. Це розбавляє солону воду біля полюсів і робить її менш щільною, що вже суттєво гальмує течію.

Кліматичний парадокс: до чого тут чисте повітря

Оскільки головною проблемою є глобальне потепління, здається нелогічним, що очищення повітря робить ситуацію гіршою. Однак цей кліматичний парадокс добре відомий науці.

Крихітні частинки аерозольних забруднювачів зависають в атмосфері та працюють як дзеркало — вони відбивають сонячну радіацію назад у космос, охолоджуючи Землю. Тобто забруднене повітря роками пом’якшувало реальний удар кліматичних змін.

Співавторка дослідження, кліматологиня з Університету Редінга Лора Вілкокс пояснює: «Зі зменшенням викидів аерозолів Північна півкуля нагрівається швидше. Це зменшує температурний дисбаланс між екватором і полюсом. Як наслідок, системі АМПЦ більше не потрібно переносити так багато тепла для підтримки балансу, і вона слабшає».

За підрахунками вчених, лише через очищення повітря ця ключова течія послабиться приблизно на 6% до 2050 року (додатково до того послаблення, яке вже викликане парниковими газами).

Де скорочення викидів найнебезпечніше

Дослідники провели 80 різних симуляцій клімату, щоб перевірити, як заходи з контролю за забрудненням впливають на океан. З’ясувалося, що географія має критичне значення.

Найсильніший удар по океанічних течіях відбувається тоді, коли викиди аерозолів падають над Північною Америкою та Європою. Саме ці регіони розташовані в середніх і високих широтах, тому їхнє чисте повітря пропускає найбільше сонячної радіації безпосередньо над водами Гренландії. Натомість скорочення викидів у Південній Азії майже не вплинуло на силу течії, оскільки ці частинки перебувають занадто далеко від Північної Атлантики.

Парникові гази залишаються головним ворогом

Попри тривожні дані вчені наголошують: жодна з їхніх симуляцій не показала повного колапсу течії до 2050 року. Крім того, негативний ефект від очищення повітря становить лише третину від тієї шкоди, якої завдають парникові гази.

Тому дослідники закликають не зупиняти боротьбу з забрудненням повітря, адже воно є однією з головних причин передчасної смертності, респіраторних і серцево-судинних захворювань у світі. Щоб врятувати Гольфстрім, людству необхідно зосередитися на масштабному та швидкому скороченні викидів вуглекислого газу й метану.

Нагадаємо, глибоке замерзання Європи, як у фільмі «Післязавтра», може бути набагато ближчим, ніж здається. Нове дослідження британських вчених показує, що ослаблення Гольфстріму почалося ще 300 років тому.

