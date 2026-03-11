Гольфстрім на межі колапсу: вчені попередили про кліматичну катастрофу

Землі загрожує новий Льодовиковий період / © http://500px.com/ThomasZakowski

Вчені виявили низку зловісних сигналів, які вказують на те, що ключова океанська течія Гольфстрім наближається до колапсу. Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC), частиною якої є Гольфстрім, може повністю зупинитися через глобальне потепління і танення льодовиків.

Про це пише Daily Mail.

Чому слабшає Гольфстрім

Система океанських течій працює як гігантський конвеєр, що переносить теплу воду з тропіків до Північної Америки та Європи, забезпечуючи стабільний клімат. Рушійною силою цього процесу є опускання холодної та солоної води в Арктиці. Однак танення льодовиків Гренландії щосекунди скидає до океану 2,5 мільйона літрів прісної води, що розбавляє морську воду, робить її менш щільною і послаблює течію.

Науковці з Утрехтського університету створили комп’ютерну модель з високою роздільною здатністю, щоб простежити за цими змінами. У їхній симуляції Гольфстрім досяг критичної точки за 25 років до повного колапсу AMOC, раптово змістившись на 219 кілометрів на північ.

Загроза нового Льодовикового періоду

Дослідники порівняли поведінку своєї моделі з супутниковими даними за останні 30 років і глибоководними записами, починаючи від 1965-го. Вони виявили, що реальний Гольфстрім уже почав дрейфувати на північ у районі мису Гаттерас у Північній Кароліні. Якщо ця тенденція збережеться і течія повністю зупиниться, це кардинально змінить клімат.

Зокрема, Північна Європа може опинитися в умовах нового Льодовикового періоду. За прогнозами, температура в Лондоні взимку може падати до -20°C, а в Единбурзі сягати екстремальних -30°C, залишаючи регіони замерзлими на кілька місяців щороку.

«Найважливішим є те, що більшість реконструкцій показують послаблення AMOC в умовах зміни клімату, а зміщення Гольфстріму на північ також є ознакою цього процесу. Якщо реальний Гольфстрім демонструє цей раптовий стрибок, це вказує на те, що ми близькі до переламного моменту», — зазначає провідний автор дослідження доктор Рене ван Вестен.

