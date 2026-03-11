ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
993
Час на прочитання
2 хв

Гольфстрім на межі колапсу: вчені попередили про кліматичну катастрофу

Вчені виявили тривожні ознаки того, що ключова океанська течія Гольфстрім наближається до свого колапсу, що може спровокувати новий Льодовиковий період у Європі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Льодовиковий період

Землі загрожує новий Льодовиковий період / © http://500px.com/ThomasZakowski

Вчені виявили низку зловісних сигналів, які вказують на те, що ключова океанська течія Гольфстрім наближається до колапсу. Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC), частиною якої є Гольфстрім, може повністю зупинитися через глобальне потепління і танення льодовиків.

Про це пише Daily Mail.

Чому слабшає Гольфстрім

Система океанських течій працює як гігантський конвеєр, що переносить теплу воду з тропіків до Північної Америки та Європи, забезпечуючи стабільний клімат. Рушійною силою цього процесу є опускання холодної та солоної води в Арктиці. Однак танення льодовиків Гренландії щосекунди скидає до океану 2,5 мільйона літрів прісної води, що розбавляє морську воду, робить її менш щільною і послаблює течію.

Науковці з Утрехтського університету створили комп’ютерну модель з високою роздільною здатністю, щоб простежити за цими змінами. У їхній симуляції Гольфстрім досяг критичної точки за 25 років до повного колапсу AMOC, раптово змістившись на 219 кілометрів на північ.

Загроза нового Льодовикового періоду

Дослідники порівняли поведінку своєї моделі з супутниковими даними за останні 30 років і глибоководними записами, починаючи від 1965-го. Вони виявили, що реальний Гольфстрім уже почав дрейфувати на північ у районі мису Гаттерас у Північній Кароліні. Якщо ця тенденція збережеться і течія повністю зупиниться, це кардинально змінить клімат.

Зокрема, Північна Європа може опинитися в умовах нового Льодовикового періоду. За прогнозами, температура в Лондоні взимку може падати до -20°C, а в Единбурзі сягати екстремальних -30°C, залишаючи регіони замерзлими на кілька місяців щороку.

«Найважливішим є те, що більшість реконструкцій показують послаблення AMOC в умовах зміни клімату, а зміщення Гольфстріму на північ також є ознакою цього процесу. Якщо реальний Гольфстрім демонструє цей раптовий стрибок, це вказує на те, що ми близькі до переламного моменту», — зазначає провідний автор дослідження доктор Рене ван Вестен.

Нагадаємо, вчені проаналізували столітні дані про біорізноманіття та виявили тривожну тенденцію. Замість пришвидшення екосистеми демонструють сповільнення обороту видів.

Дата публікації
Кількість переглядів
993
