Вчені б’ють на сполох: Земля почала нагріватися швидше

Нове дослідження свідчить, що темпи глобального потепління могли помітно зрости за останні півтора десятиліття. Аналіз глобальних температурних даних показав: приблизно від середини 2010-х Земля нагрівається швидше, ніж у попередні десятиліття.

Вчені проаналізували п’ять незалежних глобальних температурних баз даних і виявили однакову тенденцію — після початку 2010-х крива підвищення температури почала різкіше зростати. За словами кліматолога Стефана Рамсторфа з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату, приблизно у 2013–2014 роках могла відбутися зміна у кліматичній системі, після якої темпи потепління посилилися.

Щоб точніше оцінити довгострокову тенденцію, дослідники спробували відокремити вплив короткострокових природних коливань, як-от явище Ель-Ніньйо, вулканічні виверження або зміни сонячної активності. Після коригування цих факторів стало видно, що глобальна температура впродовж останнього десятиліття зростала приблизно на 0,35°C за десятиліття. Для порівняння: у період від 1970-го до 2015-го цей показник становив близько 0,20°C за десятиліття.

За словами науковців, жодне попереднє десятиріччя від початку інструментальних спостережень 1880 року не демонструвало настільки швидкого зростання температури. Саме це може пояснювати серію рекордно спекотних років останнього часу. Навіть після врахування впливу Ель-Ніньйо та піку сонячної активності 2023-й і 2024 роки залишаються найтеплішими за всю сучасну історію спостережень.

Дослідники підкреслюють, що перевищення порогу 1,5°C в окремі роки ще не означає остаточного порушення цілей Паризької кліматичної угоди. Цей показник оцінюють у довгостроковій перспективі — протягом десятиліть. Водночас, за оцінками Рамсторфа, якщо нинішні темпи потепління збережуться, середня глобальна температура може стабільно перевищити цей поріг уже приблизно до 2030 року.

Причини можливого прискорення наразі остаточно не визначені. Однією з гіпотез є зменшення концентрації атмосферних аерозолів — дрібних частинок, які відбивають сонячне світло та частково охолоджують планету. Зі скороченням забруднення повітря їхній охолоджувальний ефект може слабшати, роблячи вплив парникових газів помітнішим.

Попри це науковці наголошують: подальше зростання температури передусім залежатиме від того, наскільки швидко світ скоротить викиди парникових газів. Глобальне потепління припиняє посилюватися лише тоді, коли викиди CO₂ досягають нульового рівня, тобто коли кількість вуглекислого газу, що потрапляє в атмосферу, урівноважується його видаленням.

Дослідники зазначають, що навіть без остаточного пояснення причин прискорення потепління головний висновок уже очевидний: кліматична система Землі може змінюватися швидше, ніж раніше очікували вчені. Це означає, що заходи зі скорочення викидів та адаптації до змін клімату стають дедалі нагальнішими.

