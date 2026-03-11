Відключення світла 12 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 12 березня

В усіх регіонах Україні у четвер, 12 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 12 березня:

Група 2: 19:00-21:00

Група 4: 20:00-23:00

Група 6: 20:00-23:00

Група 10: 17:00-20:00

Група 12: 17:00-20:00

Група 14: 19:00-21:00

Група 16: 20:00-23:00

Група 18: 20:00-23:00

Група 22: 17:00-20:00

Група 24: 17:00-20:00

Група 28: 20:00-23:00

Група 30: 20:00-23:00

Група 34: 17:00-20:00

Група 36: 17:00-20:00

Група 38: 19:00-21:00

Група 40: 20:00-23:00

Група 42: 20:00-23:00

Група 46: 17:00-20:00

Група 48: 17:00-20:00

Група 50: 19:00-21:00

Група 52: 20:00-23:00

Група 54: 20:00-23:00

Група 58: 17:00-20:00

Група 60: 17:00-20:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 12 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 12 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 12 березня:

1.1 — 22:30 — 23:30;

1.2 — 19:00 — 22:30;

2.2 — 16:30 — 19:00;

3.1 — 22:30 — 23:30;

4.1 — 19:00 — 22:30;

5.2 — 19:00 — 21:30;

6.2 — 16:30 — 19:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 12 березня:

1.2: 16:30 — 20:00

2.2: 19:30 — 23:30

3.2: 16:30 — 20:00

4.2: 18:30 — 21:30

6.1: 19:30 — 23:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 12 березня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 12 березня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 12 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 12 березня:

Черга 1.1: 18-20

Черга 1.2: 18-20

Черга 2.1: 22-23

Черга 3.1: 22-23

Черга 3.2: 19-20

Черга 4.1: 20-22

Черга 4.2: 20-22

Черга 5.1: 17-18

Черга 5.2: 17-18

Черга 6.1: 20-21

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 12 березня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 12 березня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 12 березня:

1.1: 17:00 — 19:00

1.2: 19:00 — 21:00

2.2: 17:00 — 19:00

3.2: 21:00 — 23:00

5.1: 21:00 — 23:00

6.1: 19:00 — 21:00

6.2: 19:00 — 21:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 12 березня:

Черга 3.1: 21:00-23:00

Черга 3.2: 21:00-23:00

Черга 4.1: 19:00-21:00

Черга 4.2: 19:00-21:00

Черга 5.2: 19:00-21:00

Черга 6.1: 17:00-19:00

Черга 6.2: 17:00-19:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 9 — 15 березня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 12 березня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 12 березня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 12 березня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 12 березня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 12 березня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 12 березня:

черга 4.1: 17.00-19.00

черга 4.2: 17.00-20.00

черга 5.1: 19.00-21.00

черга 5.2: 19.00-21.00

черга 6.1: 20.00-23.00

черга 6.2: 21.00-23.00

Нагадаємо, в Україні після нових російських обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетики вже проводять аварійні роботи, однак у вечірні години відключень світла побільшає.