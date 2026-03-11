- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Відключення світла 12 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на четвер, 12 березня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у четвер, 12 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 12 березня:
Група 2: 19:00-21:00
Група 4: 20:00-23:00
Група 6: 20:00-23:00
Група 10: 17:00-20:00
Група 12: 17:00-20:00
Група 14: 19:00-21:00
Група 16: 20:00-23:00
Група 18: 20:00-23:00
Група 22: 17:00-20:00
Група 24: 17:00-20:00
Група 28: 20:00-23:00
Група 30: 20:00-23:00
Група 34: 17:00-20:00
Група 36: 17:00-20:00
Група 38: 19:00-21:00
Група 40: 20:00-23:00
Група 42: 20:00-23:00
Група 46: 17:00-20:00
Група 48: 17:00-20:00
Група 50: 19:00-21:00
Група 52: 20:00-23:00
Група 54: 20:00-23:00
Група 58: 17:00-20:00
Група 60: 17:00-20:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 12 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 12 березня:
1.1 — 22:30 — 23:30;
1.2 — 19:00 — 22:30;
2.2 — 16:30 — 19:00;
3.1 — 22:30 — 23:30;
4.1 — 19:00 — 22:30;
5.2 — 19:00 — 21:30;
6.2 — 16:30 — 19:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 12 березня:
1.2: 16:30 — 20:00
2.2: 19:30 — 23:30
3.2: 16:30 — 20:00
4.2: 18:30 — 21:30
6.1: 19:30 — 23:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 12 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 12 березня:
Черга 1.1: 18-20
Черга 1.2: 18-20
Черга 2.1: 22-23
Черга 3.1: 22-23
Черга 3.2: 19-20
Черга 4.1: 20-22
Черга 4.2: 20-22
Черга 5.1: 17-18
Черга 5.2: 17-18
Черга 6.1: 20-21
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 12 березня:
1.1: 17:00 — 19:00
1.2: 19:00 — 21:00
2.2: 17:00 — 19:00
3.2: 21:00 — 23:00
5.1: 21:00 — 23:00
6.1: 19:00 — 21:00
6.2: 19:00 — 21:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 12 березня:
Черга 3.1: 21:00-23:00
Черга 3.2: 21:00-23:00
Черга 4.1: 19:00-21:00
Черга 4.2: 19:00-21:00
Черга 5.2: 19:00-21:00
Черга 6.1: 17:00-19:00
Черга 6.2: 17:00-19:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла на Вінничині 9 — 15 березня
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 12 березня:
черга 4.1: 17.00-19.00
черга 4.2: 17.00-20.00
черга 5.1: 19.00-21.00
черга 5.2: 19.00-21.00
черга 6.1: 20.00-23.00
черга 6.2: 21.00-23.00
Нагадаємо, в Україні після нових російських обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетики вже проводять аварійні роботи, однак у вечірні години відключень світла побільшає.