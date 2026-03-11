Коли можна не платити за розподіл газу: українцям пояснили правила

Українцям назвали умови, за яких можна не платити за доставлення газу / © pexels.com

Реклама

Плата за розподіл природного газу є обов’язковою для більшості споживачів в Україні, навіть якщо вони фактично не користуються газом або тимчасово не проживають у своєму житлі. Водночас існують два випадки, коли цей платіж можуть скасувати.

Про це йдеться у матеріалі napensii з посиланням на компанію «Газмережі».

Чи потрібно платити, якщо газ не споживався

Як пояснюють у компанії «Газмережі», плата за розподіл газу стосується не самого споживання палива, а обслуговування газової інфраструктури. Йдеться про підтримку в робочому стані трубопроводів, ремонт мереж та гарантування їхньої безпечної роботи.

Реклама

Саме тому платіж нараховується всім власникам будинків і квартир, підключених до газорозподільної системи, навіть якщо в помешканні ніхто не живе.

У компанії зазначають, що іноді поширюється інформація про можливість не сплачувати за доставлення газу через відсутність мешканців у квартирі чи будинку. Однак це не відповідає дійсності, адже мережі навколо житла продовжують функціонувати.

Коли за розподіл газу можна не платити

Водночас законодавством передбачено два випадки, коли нарахування за розподіл природного газу припиняється.

Перший — пошкодження житла внаслідок обстрілів або аварій, через що газопостачання припиняють з міркувань безпеки. В такому разі нарахування зупиняють від місяця, що настає після офіційної фіксації пошкоджень.

Реклама

Другий — розірвання договору на розподіл газу та механічне від’єднання будинку або квартири від газорозподільної мережі.

Як формується тариф на газ

Нагадаємо, вартість послуги з розподілу природного газу відрізняється залежно від регіону. Тариф визначається на основі обсягу споживання газу за попередній газовий рік, який триває від 1 жовтня до 30 вересня.

Щомісячний платіж розраховується як одна дванадцята частина річної замовленої потужності об’єкта, помножена на тариф, встановлений Національною комісією, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, для конкретного оператора газорозподільної мережі.