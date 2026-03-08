Подвійні платіжки за комуналку у березні: кому доведеться доплатити за січень

Комунальні платіжки за два місяці / © ТСН.ua

У березні частина українців може отримати рахунки за комунальні послуги одразу за два місяці. У платіжках можуть бути нарахування не лише за лютий, а й за січень.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, така ситуація пов’язана з тим, що в окремих містах, зокрема в Києві, платіжки за січень не були сформовані вчасно. У результаті ці нарахування можуть включити до рахунків за лютий, які споживачі отримають у березні.

Фактично йдеться не про два окремі рахунки, а про один документ, у якому можуть бути зазначені суми за два місяці. Саме тому платіж може виглядати більшим, ніж зазвичай.

Перерахунок вартості комунальних послуг: що відомо

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову про перерахунок вартості комунальних послуг у випадках, коли вони не надавалися або були неналежної якості. Зокрема, плата не повинна нараховуватися за дні, коли в будинку не було опалення, водопостачання чи не здійснювався вивіз сміття. Також перерахунок має застосовуватися, якщо перебої виникали через аварії або внаслідок обстрілів.

Водночас, за словами експерта, ця постанова має радше рекомендаційний характер, а тому в окремих випадках нарахування могли залишитися неврегульованими. Саме тому частину сум вирішили додати до наступних платіжок.

Фахівці радять уважно перевіряти рахунки за комунальні послуги. Якщо суми викликають сумніви або здаються завищеними, споживачам рекомендують звертатися до постачальників послуг або до керуючих компаній для уточнення нарахувань.

