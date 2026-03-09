Балістична загроза зростає: Ігнат зробив тривожну заяву про нову тенденцію масованих атак

Ракета. / © Associated Press

Протягом 2025-го та від початку цього року армія Російської Федерації значно частіше завдавала ударів балістичними ракетами. Така тенденція зберігається вже певний час.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, дані щодо зростання застосування балістики публікувалися на важливих датах — четверта річниця повномасштабного вторгнення та підсумки року — де вказано про збільшення використання балістичних ракет у 2025–2026 роках.

Цієї зими, каже Ігнат, було зафіксовано близько півтора десятка атак, під час яких суттєво зросло застосування ракет, що летять балістичною траєкторією.

«Їх (масованих ударів — Ред.) було близько півтора десятка за зиму. Суттєво зросло застосування ракет, які б’ють по балістичній траєкторії… Це така тенденція, вона триває вже давно», — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, раніше Ігнат повідомляв про те, що за чотири роки війни Росія випустила по Україні 13 тисяч ракет і 88 тисяч безпілотників, а також 120,5 тисячі керованих авіабомб. Сили оборони та Повітряні сили змогли знищити значну частину ворожих засобів повітряного нападу.

Зауважимо, під час масованого удару 17 лютого українським військовим не вдалось збити російську балістику - це чотири балістичні ракети «Іскандер-М». Ці повітряні цілі над східними регіонами не були перехоплені через певні обставини.