РФ б’є по Україні ракетами з комплексів ППО: експерт пояснив причину

С-300

Російські війська дедалі частіше використовують зенітні ракети із систем протиповітряної оборони для ударів по наземних цілях в Україні. Така тактика може свідчити про нестачу інших типів ракет у російському арсеналі.

Про це заявив у ефірі телеканалу FREEДOM генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Деталі

За словами експерта, російська армія застосовує ракети із зенітних комплексів С-300 та С-400, запускаючи їх у режимі «земля-земля». Хоча ці ракети призначені для ураження повітряних цілей, їх можуть використовувати і для ударів по наземних об’єктах.

Романенко пояснив, що в такому режимі вони працюють значно менш точно, однак усе одно здатні завдавати руйнувань.

Експерт наголосив, що подібне використання зенітних ракет може свідчити про проблеми Росії з запасами високоточної зброї. Попри спроби наростити виробництво, окупанти не завжди можуть забезпечити достатню кількість ракет для атак різними напрямками.

Він також нагадав, що російська армія використовує для ударів і ракети інших типів, зокрема протикорабельні «Циркон», які також іноді застосовують у невластивому режимі для ураження наземних цілей.

Експерт підкреслив, що така практика демонструє прагнення ворога компенсувати нестачу ракет і продовжувати ракетний терор проти українських міст.

Нагадаємо, внаслідок удару нової російської крилатої ракети по житловому будинку у Харкові загинули люди.

Що відомо про ракету «Изделие-30»

Головне управління розвідки МО України оприлюднило технічні характеристики та іноземні компоненти цієї зброї:

габарити та потужність: розмах крил становить близько 3 метрів, маса бойової частини — 800 кг;

дальність: ракета здатна вражати цілі на відстані щонайменше 1 500 км;

виробник: розробка ОКБ «Звезда» (входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение»). Перші випадки її застосування зафіксовані наприкінці минулого року.

Українські розвідники виявили у «Изделии-30» компоненти з багатьох країн, серед яких не тільки Китай та Білорусь, але й США, Нідерланди та Швейцарія.