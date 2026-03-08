Перехід на літній час: коли пити каву, щоб швидше адаптуватися

Уникайте будь-якого кофеїну після 15:00 / © Pixabay

Перехід на літній час є щорічною подією, яка стала нормою в більшості країн світу. Однак не всі люди реагують на це явище однаково, адже такі зміни можуть вплинути на ритм сну та фізіологічні процеси в організмі.

Усі аспекти нашого життя порушуються, коли ми переводимо годинники вперед і назад. Наш кавовий ритуал не є винятком. У перші кілька днів ми змушені звикнути до втрати години, тому прокидаємося менш відпочившими та більше потребуючи кофеїнового заряду.

Кофеїн може впливати на циркадний ритм, який є нашим внутрішнім годинником.

Загалом людям варто бути особливо обережними щодо загальних порад чи рекомендацій щодо часу вживання кави, оскільки організм кожного реагує по-різному на кофеїн/каву.

Оскільки весняний перехід на літній час найважчий для адаптації, вживання кави може допомогти організму легше адаптуватися до зміни часу. Експерти радять пити ранкову каву після пробудження. У разі сонливості теж можна вживати напій.

Коли в Україні переводять годинники на літній час

Сьогодні переведення годинників на літній та зимовий час регулюється постановою Кабінету міністрів.

Згідно з традиційним графіком:

Літній час починається останньої неділі березня, коли стрілки годинника переводять на годину вперед.

Зимовий час починається останньої неділі жовтня, коли стрілки повертають на годину назад.

Отже, 2026 року перехід на літній час відбудеться 29 березня о 3:00 за місцевим часом.