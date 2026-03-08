Хрестильну сукню королеви Єлизавети II покажуть на виставці в Букінгемському палаці: який вона має вигляд зараз

Майбутня королева Єлизавета ІІ / © Getty Images

Реклама

У квітні у Букінгемському палаці відкриється виставка на честь королеви Єлизавети II, яка 21 квітня 2026 року могла б відсвяткувати своє 100-річчя, але не дожила до нього лише чотири роки.

На цій виставці буде представлено один неймовірний предмет одягу з королівською історією. Ця хрестильна сукня королеви Єлизавети II, яка колись належала королеві Вікторії, тепер буде вперше виставлена на загальний огляд.

«Створену 185 років тому, цю хрестильну сукню вперше одягла старша дочка королеви Вікторії, принцеса Вікторія, на свої хрестини 1841 року. Потім вона дбайливо передавалося з покоління до покоління і носилася королівськими немовлятами, зокрема й королевою Єлизаветою II на її хрестинах у травні 1926 року, коли їй був лише один місяць.

Реклама

Сукня пошита з кремового шовку Spitalfields, прикрашеного тонким хонітонським мереживом з квітковим та рослинним візерунком, що включає національні емблеми. Сукня була виготовлена Джанет Сазерленд, шотландською кравчиною королеви Вікторії, якій вона надала титул «Вишивальниця королеви», — йдеться в описі до відео, опублікованому Royal Collection Trust.

Майбутня королева Єлизавета II і її мама Єлизавета Боуз Лайон / © Getty Images

Сукня, яку носили 62 королівські немовляти за 163 роки, стане частиною нової рідкісної виставки в Букінгемському палаці, присвяченій модній спадщині покійної королеви Єлизавети II протягом кожного десятиліття її життя.

Виставка «Королева Єлизавета II: Її життя в стилі», яка відкриється в Королівській галереї 10 квітня, представить 200 вбрань, прикрас та аксесуарів, що рідко демонструються, деякі з яких будуть представлені вперше. Експозиція буде присвячена її модній спадщині та впливу на провідних британських дизайнерів.