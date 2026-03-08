- Дата публікації
В ефектній сукні з пікантним декольте: Олена Лавренюк на прем’єрі фільму "Кутюр" із Анджеліною Джолі у головній ролі
Українська акторка у гарному образі завітала на кіноподію у Києві.
В український прокат вийшов фільм «Кутюр» з Анджеліною Джолі у головній ролі. А напередодні відбувся допрем’єрний показ цієї стрічки у кінотеатрі «Оскар», у ТРЦ Gulliver.
Захід відвідала акторка Олена Лавренюк, яка продемонструвала красивий образ. На ній була ефектна жакардова золотисто-чорна сукня міді з цікавим принтом і пікантним декольте. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.
Аутфіт акторка доповнила чорними капроновими колготами, чорними сатиновими туфлями з бантиками, сумкою з леопардовим принтом і червоно-бежевими оперними рукавичками.
На івенті також побували співак Дантес, телеведучий В’ячеслав Соломка та інші.
Про фільм:
Це фільм режисерки Аліс Винокур про світ високої моди, у якому переплелися три жіночі долі — режисерки, моделі і візажистки.
Максін (Анджеліна Джолі) — американська режисерка, яка проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди. Ада (Аньєр Аней) — модель-новачок, яка тікає від майбутнього у рідному Південному Судані. Анжель (Елла Рампф) — візажистка, яка працює у тіні подіумів.
Події у стрічці відбуваються під час реального Тижня моди у Парижі з автентичними локаціями та професіоналами індустрії. Фільм знімали у просторі Chanel, зокрема на легендарних сходах на rue Cambon, але без брендингу — Дім моди залишається вигаданим.
До речі, Анджеліна Джолі вивчила французьку спеціально для цієї ролі. Крім того, акторка має особисту історію, пов’язану із сюжетом фільму.