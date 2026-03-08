ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

В ефектній сукні з пікантним декольте: Олена Лавренюк на прем’єрі фільму "Кутюр" із Анджеліною Джолі у головній ролі

Українська акторка у гарному образі завітала на кіноподію у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Лавренюк

Олена Лавренюк

В український прокат вийшов фільм «Кутюр» з Анджеліною Джолі у головній ролі. А напередодні відбувся допрем’єрний показ цієї стрічки у кінотеатрі «Оскар», у ТРЦ Gulliver.

Захід відвідала акторка Олена Лавренюк, яка продемонструвала красивий образ. На ній була ефектна жакардова золотисто-чорна сукня міді з цікавим принтом і пікантним декольте. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

Олена Лавренюк/Фото Alexandr Piliugin

Олена Лавренюк/Фото Alexandr Piliugin

Аутфіт акторка доповнила чорними капроновими колготами, чорними сатиновими туфлями з бантиками, сумкою з леопардовим принтом і червоно-бежевими оперними рукавичками.

Олена Лавренюк/Фото Alexandr Piliugin

Олена Лавренюк/Фото Alexandr Piliugin

На івенті також побували співак Дантес, телеведучий В’ячеслав Соломка та інші.

В’ячеслав Соломка/Фото Alexandr Piliugin

В’ячеслав Соломка/Фото Alexandr Piliugin

Вероніка Ясінська/Фото Alexandr Piliugin

Вероніка Ясінська/Фото Alexandr Piliugin

Анжеліка Симоненко/Фото Alexandr Piliugin

Анжеліка Симоненко/Фото Alexandr Piliugin

Аліса Каленюк/Фото Alexandr Piliugin

Аліса Каленюк/Фото Alexandr Piliugin

Ірена Вінцюк/Фото Alexandr Piliugin

Ірена Вінцюк/Фото Alexandr Piliugin

Марієтта, Аліса Дікалова, Анна Луценко/Фото Alexandr Piliugin

Марієтта, Аліса Дікалова, Анна Луценко/Фото Alexandr Piliugin

Олексій Прищепа/Фото Alexandr Piliugin

Олексій Прищепа/Фото Alexandr Piliugin

Марина Березовська/Фото Alexandr Piliugin

Марина Березовська/Фото Alexandr Piliugin

Вікторія Шептієнко і Катерина Петренко/Фото Alexandr Piliugin

Вікторія Шептієнко і Катерина Петренко/Фото Alexandr Piliugin

Аліна Гасанова/Фото Alexandr Piliugin

Аліна Гасанова/Фото Alexandr Piliugin

ONƎ MORE/Фото Alexandr Piliugin

ONƎ MORE/Фото Alexandr Piliugin

Наталія Лук’янець/Фото Alexandr Piliugin

Наталія Лук’янець/Фото Alexandr Piliugin

Тетяна Карікова/Фото Alexandr Piliugin

Тетяна Карікова/Фото Alexandr Piliugin

Мирослава Мандзюк, Лідія Новоселецька, Олена Момот, Сніжана Успенська, Анна Луценко, Аліса Дікалова, Аліна Онопа, Марієтта, Ольга Кузнєцова/Фото Alexandr Piliugin

Мирослава Мандзюк, Лідія Новоселецька, Олена Момот, Сніжана Успенська, Анна Луценко, Аліса Дікалова, Аліна Онопа, Марієтта, Ольга Кузнєцова/Фото Alexandr Piliugin

Єлизавета Котова/Фото Alexandr Piliugin

Єлизавета Котова/Фото Alexandr Piliugin

Лала Цукерман/Фото Alexandr Piliugin

Лала Цукерман/Фото Alexandr Piliugin

Марина Шульц/Фото Alexandr Piliugin

Марина Шульц/Фото Alexandr Piliugin

Ольга Артюшина/Фото Alexandr Piliugin

Ольга Артюшина/Фото Alexandr Piliugin

Ольга Усачова/Фото Alexandr Piliugin

Ольга Усачова/Фото Alexandr Piliugin

Яна Вінніченко/Фото Alexandr Piliugin

Яна Вінніченко/Фото Alexandr Piliugin

Про фільм:

Це фільм режисерки Аліс Винокур про світ високої моди, у якому переплелися три жіночі долі — режисерки, моделі і візажистки.

Максін (Анджеліна Джолі) — американська режисерка, яка проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди. Ада (Аньєр Аней) — модель-новачок, яка тікає від майбутнього у рідному Південному Судані. Анжель (Елла Рампф) — візажистка, яка працює у тіні подіумів.

Події у стрічці відбуваються під час реального Тижня моди у Парижі з автентичними локаціями та професіоналами індустрії. Фільм знімали у просторі Chanel, зокрема на легендарних сходах на rue Cambon, але без брендингу — Дім моди залишається вигаданим.

До речі, Анджеліна Джолі вивчила французьку спеціально для цієї ролі. Крім того, акторка має особисту історію, пов’язану із сюжетом фільму.

Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie