В ефектній сукні з пікантним декольте: Олена Лавренюк на прем’єрі фільму "Кутюр" із Анджеліною Джолі у головній ролі

Олена Лавренюк

В український прокат вийшов фільм «Кутюр» з Анджеліною Джолі у головній ролі. А напередодні відбувся допрем’єрний показ цієї стрічки у кінотеатрі «Оскар», у ТРЦ Gulliver.

Захід відвідала акторка Олена Лавренюк, яка продемонструвала красивий образ. На ній була ефектна жакардова золотисто-чорна сукня міді з цікавим принтом і пікантним декольте. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

Олена Лавренюк/Фото Alexandr Piliugin

Аутфіт акторка доповнила чорними капроновими колготами, чорними сатиновими туфлями з бантиками, сумкою з леопардовим принтом і червоно-бежевими оперними рукавичками.

Олена Лавренюк/Фото Alexandr Piliugin

На івенті також побували співак Дантес, телеведучий В’ячеслав Соломка та інші.

В’ячеслав Соломка/Фото Alexandr Piliugin

Вероніка Ясінська/Фото Alexandr Piliugin

Анжеліка Симоненко/Фото Alexandr Piliugin

Аліса Каленюк/Фото Alexandr Piliugin

Ірена Вінцюк/Фото Alexandr Piliugin

Марієтта, Аліса Дікалова, Анна Луценко/Фото Alexandr Piliugin

Олексій Прищепа/Фото Alexandr Piliugin

Марина Березовська/Фото Alexandr Piliugin

Вікторія Шептієнко і Катерина Петренко/Фото Alexandr Piliugin

Аліна Гасанова/Фото Alexandr Piliugin

ONƎ MORE/Фото Alexandr Piliugin

Наталія Лук’янець/Фото Alexandr Piliugin

Тетяна Карікова/Фото Alexandr Piliugin

Мирослава Мандзюк, Лідія Новоселецька, Олена Момот, Сніжана Успенська, Анна Луценко, Аліса Дікалова, Аліна Онопа, Марієтта, Ольга Кузнєцова/Фото Alexandr Piliugin

Єлизавета Котова/Фото Alexandr Piliugin

Лала Цукерман/Фото Alexandr Piliugin

Марина Шульц/Фото Alexandr Piliugin

Ольга Артюшина/Фото Alexandr Piliugin

Ольга Усачова/Фото Alexandr Piliugin

Яна Вінніченко/Фото Alexandr Piliugin

Про фільм:

Це фільм режисерки Аліс Винокур про світ високої моди, у якому переплелися три жіночі долі — режисерки, моделі і візажистки.

Максін (Анджеліна Джолі) — американська режисерка, яка проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди. Ада (Аньєр Аней) — модель-новачок, яка тікає від майбутнього у рідному Південному Судані. Анжель (Елла Рампф) — візажистка, яка працює у тіні подіумів.

Події у стрічці відбуваються під час реального Тижня моди у Парижі з автентичними локаціями та професіоналами індустрії. Фільм знімали у просторі Chanel, зокрема на легендарних сходах на rue Cambon, але без брендингу — Дім моди залишається вигаданим.

До речі, Анджеліна Джолі вивчила французьку спеціально для цієї ролі. Крім того, акторка має особисту історію, пов’язану із сюжетом фільму.