- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 1231
- Час на прочитання
- 2 хв
Скандал на Fox News з привласненням українських дронів: чим усе закінчилося (відео)
Українські «Дикі Шершні» отримали визнання у прямому ефірі одного з найпопулярніших телеканалів США.
Напередодні телеканал Fox News опинився у центрі скандалу. Під час одного з випусків в ефірі продемонстрували відео успішної роботи дронів-перехоплювачів STING, які ефективно знищують ворожі повітряні цілі. Однак журналісти помилково видали ці кадри за досягнення американського військово-промислового комплексу.
Про це пише український громадський діяч Сергій Стерненко.
Ведучий Fox News Джессі Воттерс в ефірі свого шоу не лише визнав помилку телеканалу, але й висловив відверте захоплення рівнем українських технологій. Він наголосив, що розробники з України створили справді видатну зброю, яка відповідає найвищим стандартам сучасної війни.
«Україна підтримує нас. Вони розробили найсучасніші технології боротьби з дронами», — підкреслив Воттерс.
Американський журналіст окремо відзначив технічні характеристики українських апаратів. За його словами, інженерам вдалося створити чудові, швидкі та маневрені дрони-перехоплювачі, які при цьому залишаються недорогими у виробництві.
На тлі визнання українського лідерства у сфері безпілотних систем, в ефірі Fox News також пролунала теза про готовність офіційного Києва ділитися передовим досвідом зі своїми стратегічними партнерами.
Джессі Воттерс нагадав позицію українського керівництва щодо військово-технічної співпраці.
«Зеленський каже, що хоче допомогти. Можливо, запропонує нам цих „Диких шершнів“, — резюмував ведучий телеканалу.
Що передувало
Усюжеті телеканалу Fox News про військову операцію США в Ірані українські дрони-перехоплювачі помилково показали як новітню американську технологію.
Як звернули увагу в українській компанії Дикі Шершні (Wild Hornets), у відео використали кадри застосування їхніх безпілотників Sting для знищення російських дронів-камікадзе Shahed. При цьому на оприлюднених кадрах було видно навіть логотип виробника.
У компанії зазначили, що цінують увагу міжнародних медіа до ефективності українських дронів, однак наголосили, що ці розробки є результатом тривалої роботи українських інженерів та військових і заслуговують на належне визнання.
Війна на Близькому Сході — останні новини
олодимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних.
Також президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до військово-технічного обміну з країнами Близького Сходу — українські дрони-перехоплювачі можуть передати партнерам в обмін на ракети ПАК-3 для систем Patriot.