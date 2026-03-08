Скандал на Fox News з привласненням українських дронів: чим усе закінчилося (відео)

Українські дрони на Fox News / © скрін з відео

Напередодні телеканал Fox News опинився у центрі скандалу. Під час одного з випусків в ефірі продемонстрували відео успішної роботи дронів-перехоплювачів STING, які ефективно знищують ворожі повітряні цілі. Однак журналісти помилково видали ці кадри за досягнення американського військово-промислового комплексу.

Про це пише український громадський діяч Сергій Стерненко.

Ведучий Fox News Джессі Воттерс в ефірі свого шоу не лише визнав помилку телеканалу, але й висловив відверте захоплення рівнем українських технологій. Він наголосив, що розробники з України створили справді видатну зброю, яка відповідає найвищим стандартам сучасної війни.

«Україна підтримує нас. Вони розробили найсучасніші технології боротьби з дронами», — підкреслив Воттерс.

Американський журналіст окремо відзначив технічні характеристики українських апаратів. За його словами, інженерам вдалося створити чудові, швидкі та маневрені дрони-перехоплювачі, які при цьому залишаються недорогими у виробництві.

На тлі визнання українського лідерства у сфері безпілотних систем, в ефірі Fox News також пролунала теза про готовність офіційного Києва ділитися передовим досвідом зі своїми стратегічними партнерами.

Джессі Воттерс нагадав позицію українського керівництва щодо військово-технічної співпраці.

«Зеленський каже, що хоче допомогти. Можливо, запропонує нам цих „Диких шершнів“, — резюмував ведучий телеканалу.

Що передувало

Усюжеті телеканалу Fox News про військову операцію США в Ірані українські дрони-перехоплювачі помилково показали як новітню американську технологію.

Як звернули увагу в українській компанії Дикі Шершні (Wild Hornets), у відео використали кадри застосування їхніх безпілотників Sting для знищення російських дронів-камікадзе Shahed. При цьому на оприлюднених кадрах було видно навіть логотип виробника.

У компанії зазначили, що цінують увагу міжнародних медіа до ефективності українських дронів, однак наголосили, що ці розробки є результатом тривалої роботи українських інженерів та військових і заслуговують на належне визнання.

олодимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до військово-технічного обміну з країнами Близького Сходу — українські дрони-перехоплювачі можуть передати партнерам в обмін на ракети ПАК-3 для систем Patriot.