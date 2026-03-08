Ціни на пальне 8 березня: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

АЗС / © Pixabay

Станом на 8 березня ситуація на українському ринку паливно-мастильних матеріалів залишається стабільною. Автозаправні станції не стали переглядати цінники у святковий день, зберігши вартість пального на рівні попередніх діб.

Про це повідомляють «Новини.LIVE».

Водії, які планують заправити свої транспортні засоби бензином марки А-95, сьогодні спостерігатимуть звичні цифри на стелах АЗС. Залежно від мережі заправок та регіону, вартість одного літра 95-го бензину коливається в діапазоні від 70,99 до 73,99 гривні.

Вартість дизельного пального залишилася сталою, і наразі оператори ринку пропонують його за ціною від 73,99 до 76,99 гривні за літр.

Для автовласників, чиї машини обладнані газобалонним устаткуванням, цінова політика також не змінилася. Середня вартість автомобільного газу на українських заправках станом на 8 березня тримається на позначці близько 42 гривень за літр.

Зростання цін на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, що в Україні за останні дні вартість бензину раптово злетіла. Також різко здорожчав газ: ціни за кілька днів злетіли на понад 20%.

Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.