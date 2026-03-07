Квіти "переплюнули" бензин: скільки коштує букет до 8 Березня на ринках Києва

Квіти / © pexels.com

Напередодні 8 Березня ціни на квіткові композиції у столиці традиційно зростають. У підземних переходах центральної частини Києва вартість деяких букетів сягає майже 6 тисяч гривень.

Про це пишуть «Новини.LIVE».

Асортимент столичних квіткових крамниць вражає масштабними композиціями, які за розміром та складністю оформлення нагадують справжні витвори мистецтва. Проте ціни на такі великі букети відповідні.

Під час інспекції журналісти зафіксували цінники у 5800, 5450, 5200 та 5000 гривень. Значну частину дорогих композицій складають об’ємні букети з гортензіями, які пропонують придбати за ціною від 3450 до 4300 гривень.

Бюджетні варіанти та екзотика

Для покупців, які не готові витрачати понад п’ять тисяч на квіти, продавці пропонують менш габаритні букети. Вартість таких, скромніших композицій стартує від 2500 до 3000 гривень, і, за словами журналістів, вони також мають гідний вигляд.

Окрім традиційних весняних квітів, на прилавках можна знайти й екзотику. Зокрема, неабияку увагу привертають нестандартні чорні троянди, які розширюють асортимент для любителів оригінальних подарунків.

До слова, з нещодавнім зростанням цін на паливо в Україні можна цього року подарувати нестандартний «букет».

У Києві на автозаправних станціях 7 березня вартість бензину та дизеля стабілізувалася, а значних черг на АЗС у столиці наразі не спостерігається.

Станом на сьогодні бензин А-95 коштує 69–71 грн за літр, А-92 — 65–67 грн, бензин А-100 — від 79,90 грн. Дизельне паливо продають у межах 70–75 грн за літр, а автогаз — 40–42 грн.

Свято 8 Березня — останні новини

Нагадаємо, 8 Березня в Україні офіційно залишається державним святом — Міжнародним жіночим днем. Його статус закріплений у статті 73 Кодексу законів про працю України, де ця дата визначена як святковий і неробочий день.

Водночас під час дії воєнного стану застосовуються спеціальні норми трудового законодавства. Закон № 2136-IX від 15 березня 2022 року передбачає тимчасове призупинення положень щодо святкових і неробочих днів, а також їх перенесення.

Таким чином, попри офіційний статус свята, додатковий вихідний або компенсація у разі збігу з вихідним днем не надаються. Зокрема, якщо 8 Березня припадає на суботу чи неділю, день відпочинку не переноситься, а дата залишається звичайним календарним вихідним без окремих пільг, пов’язаних зі святом.