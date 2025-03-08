Чи святкують українці 8 березня - опитування

Міжнародний жіночий день втрачає популярність в Україні.
Популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня в Україні останніми роками впала – від 49% 2017 року до 21% 2024 року. 2025 року позитивне ставлення змінилося в рамках похибки вибірки – до 23%.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Як зазначають соціологи, незважаючи на загальне зниження, 8 березня залишається важливим для частини суспільства. Є також певна регіональна диференціація по регіону, в якому респондент проживав до початку повномасштабної війни: на заході свято популярне серед 6% населення, у центрі серед 24%, на півдні – 32% та на сході – 40%.
Довідка:
8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).
В Україні 8 березня до 2022 року було вихідним днем. Після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 року через воєнний стан цей день став робочим, як і багато інших святкових днів.
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