Празднуют ли украинцы 8 марта — опрос

Популярность Международного женского дня 8 марта в Украине в последние годы упала – с 49% в 2017 году до 21% в 2024 году. В 2025 году положительное отношение изменилось в рамках ошибки выборки – до 23%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, несмотря на всеобщее снижение, 8 марта остается важным для части общества. Есть также определенная региональная дифференциация по региону, где респондент проживал до начала полномасштабной войны: на западе праздник популярен среди 6% населения, в центре среди 24%, на юге – 32% и на востоке – 40%.

Справка:

8 марта в мире отмечают Международный женский день, полное название которого – Международный день борьбы за права женщин и международный мир (решением ООН с 1977 года).

В Украине 8 марта до 2022 года было выходным днем. После полномасштабного вторжения России в 2022 году из-за военного положения этот день стал рабочим, как и многие другие праздничные дни.

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